Украина готовится к Мюнхенской конференции по безопасности - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом он сказал в видеообращении, передает УНН.

"Провел сегодня длительное совещание по подготовке нашей международной работы в феврале. В частности, готовимся к Мюнхенской конференции по безопасности - важной не только европейской, но и глобальной платформе. Украина представит свое видение в этом году. И во многом решающего года - тех перспектив, которые есть у всех нас, у всех свободных наций, и которые точно не должны быть потеряны", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что сотрудничество имеет значение и выразил благодарность всем в мире, кто это осознает и всем, кто помогает.

"Каждому лидеру, каждому государству, которые хотят честного мира так же, как и украинцы", - добавил Зеленский.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял ранее, что Украина на Мюнхенской конференции будет продвигать предоставление дальнобойных ракет и боевых самолетов.