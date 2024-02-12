Украина готовится к Мюнхенской конференции по безопасности - Зеленский

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
  •  103907 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
  •  115621 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
  •  129054 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  238563 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  293199 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  249684 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  289421 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  317341 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  250050 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  208454 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Украина готовится к Мюнхенской конференции по безопасности - Зеленский

Украина готовится к Мюнхенской конференции по безопасности - Зеленский

Киев  •  УНН

12 февраль 2024, 19:01  •  10992 просмотра

Read in English

Украина готовится представить свое видение обеспечения безопасности на предстоящей Мюнхенской конференции в феврале.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом он сказал в видеообращении, передает УНН.

"Провел сегодня длительное совещание по подготовке нашей международной работы в феврале. В частности, готовимся к Мюнхенской конференции по безопасности - важной не только европейской, но и глобальной платформе. Украина представит свое видение в этом году. И во многом решающего года - тех перспектив, которые есть у всех нас, у всех свободных наций, и которые точно не должны быть потеряны", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что сотрудничество имеет значение и выразил благодарность всем в мире, кто это осознает и всем, кто помогает.

"Каждому лидеру, каждому государству, которые хотят честного мира так же, как и украинцы", - добавил Зеленский.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял ранее, что Украина на Мюнхенской конференции будет продвигать предоставление дальнобойных ракет и боевых самолетов.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
dmytro-kulebaДмитрий Кулеба
Україна готується до Мюнхенської безпекової конференції – Зеленський
Zelenskyy: Ukraine is preparing for the Munich Security Conference
Новости по теме

Украина готовится к Мюнхенской конференции по безопасности - Зеленский

Украина готовится представить свое видение обеспечения безопасности на предстоящей Мюнхенской конференции в феврале.

Политика •   •  10992 просмотра
Украина готовится к Мюнхенской конференции по безопасности - Зеленский

ДТП на выезде из Киева: на Житомирской трассе образовалась 5-километровая пробка

На Житомирской трассе на выезде из Киева образовалась 5-километровая пробка из-за столкновения грузовика и легкового автомобиля на Берестейском шоссе.

Общество •   •  13804 просмотра
ДТП на выезде из Киева: на Житомирской трассе образовалась 5-километровая пробка

Биткоин превысил отметку в $50 000 впервые с 2021 года

Биткоин превысил отметку $50 000 впервые с 2021 года, так как повышенный интерес инвесторов к недавно запущенным биткоин-фондам ETF и предстоящее в апреле уменьшение биткоина вдвое вызвали рост его цены почти на 16 % с января 2024 года.

Экономика •   •  13422 просмотра
Биткоин превысил отметку в $50 000 впервые с 2021 года

Защита считает необоснованным решение Апелляционной палаты ВАКС об аресте Лиева с альтернативой залога в 50 млн грн

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда избрала меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога в размере 50 миллионов гривен по делу о контракте на поставку боеприпасов с львовским "Арсеналом" бывшему чиновнику Министерства обороны Александру Лиеву.

Политика •   •  14057 просмотра
Защита считает необоснованным решение Апелляционной палаты ВАКС об аресте Лиева с альтернативой залога в 50 млн грн

Министр финансов Украины обсудил подготовку к третьему пересмотру программы расширенного финансирования МВФ

Министр финансов Украины Сергей Марченко встретился с миссией МВФ, чтобы обсудить подготовку к третьему пересмотру программы расширенного финансирования Украины.

Экономика •   •  12791 просмотра
Министр финансов Украины обсудил подготовку к третьему пересмотру программы расширенного финансирования МВФ

Зеленский о Ставке: был отдельный доклад о наших действиях на юге, в частности на Херсонщине

Президент Зеленский заслушал доклады новых военных командующих о ситуации на фронтах, включая Купянск, Лиман, Бахмут, Авдеевку, Марьинку и Запорожье, а также о действиях в Херсонской области и защите критической инфраструктуры от атак.

Война •   •  14754 просмотра
Зеленский о Ставке: был отдельный доклад о наших действиях на юге, в частности на Херсонщине

Лиев после решения суда об аресте: дело станет "хорошим" уроком для всех чиновников, которые покупают вооружение

Бывший руководитель департамента Министерства обороны Украины арестован на два месяца с возможностью внесения 50 миллионов гривен залога по делу о контракте на поставку боеприпасов.

Политика •   •  14968 просмотра
Лиев после решения суда об аресте: дело станет "хорошим" уроком для всех чиновников, которые покупают вооружение

Государство выделило более 582 млн грн на оплату общественно полезных работ

По данным Государственного центра занятости, на выплату заработной платы за участие в общественных работах уже выделено более 582 миллионов гривен.

Общество •   •  15578 просмотра
Государство выделило более 582 млн грн на оплату общественно полезных работ

ЕС предлагает ввести санкции против китайских компаний за помощь рф - Bloomberg

Европейский союз предлагает впервые ввести торговые ограничения в отношении трех китайских компаний за содействие военным действиям россии на Украине в рамках новых санкций.

Война •   •  19068 просмотра
ЕС предлагает ввести санкции против китайских компаний за помощь рф - Bloomberg

"Агрессор должен заплатить": Кулеба приветствовал решение ЕС по использованию прибыли от замороженных активов рф для Украины

Министр иностранных дел Украины поблагодарил международных партнеров за то, что они проложили путь к использованию средств, полученных от замороженных российских активов, для помощи Украине.

Война •   •  16872 просмотра
"Агрессор должен заплатить": Кулеба приветствовал решение ЕС по использованию прибыли от замороженных активов рф для Украины