Зеленський планує відвідати Париж та Берлін, аби лобіювати допомогу для України – Bloomberg News
Київ • УНН
Зеленський планує відвідати Париж і Берлін під час Мюнхенської конференції з безпеки, щоб лобіювати перед європейськими лідерами якнайшвидше надання військової допомоги, яка допоможе Україні протистояти російському вторгненню.
Президент України Володимир Зеленський планує поїздку західноєвропейськими столицями, щоб лобіювати допомогу Україні під час Мюнхенської безпекової конференції з безпеки. Про це із посиланням на власні джерела повідомляє Bloomberg News, передає УНН.
Деталі
За даними видання, які говорили людьми, обізнаних у питанні поїздок українського Президента, Володимир Зеленський планує особисто навідатись у західноєвропейські столицями під час Мюнхенської конференції з безпеки.
Зокрема, у рамках поїздки український Президент ймовірно, відвідає Париж і Берлін.
Представники урядів Франції та Німеччини відмовилися від коментарів. В офісі Зеленського не коментують його графік поїздок з міркувань безпеки.
Конференція ж проходитиме з четверга по неділю. Зазначається, що український глава держави хоче обговорити із лідерами європейських країн військову підтримку для своєї держави.
У виданні зазначають, що оскільки поставки боєприпасів скорочуються, Зеленському потрібно обґрунтувати необхідність швидшої військової допомоги, щоб протистояти вторгненню росії. Ймовірно, він буде наполягати на переговорах щодо гарантій безпеки, – додали джерела видання.
Також обговорюються зустрічі в Лондоні. Втім команда Зеленського зосереджена на країнах, які ще не підписали гарантії безпеки, – зазначив один із наближених до Президента.
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Контекст
Нині підтримка у понад 60 мільярдів доларів від США залишається призупиненою через заперечення деяких республіканців напередодні президентських виборів.
Водночас пауза у бойових діях надає росії можливість знову поповнити війська та військові запаси, що у подальшому дозволить росіянам завдати більшого удару. Тож український Президент домагається гарантій безпеки від країн Великої семи на випадок, якщо поточна війна закінчиться і росія знову нападе. Минулого місяця підписала свій перший такий договір з Великою Британією.
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Нагадаємо
У своєму щоденному вечірньому відеозверненні Зеленський сказав, що готується поділитися баченням України в Мюнхені на рік, який він назвав "вирішальним".