Зеленський планує відвідати Париж та Берлін, аби лобіювати допомогу для України – Bloomberg News

ukenru
29 березня, 19:41 • 41371 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 94474 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 114841 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 116732 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 231889 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 156613 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 147207 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 133134 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121715 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112871 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1.8 м/с
85 %
749 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Грузинські фотографи звинуватили World Press Photo в узаконенні російської пропаганди

Грузинські фотографи звинуватили World Press Photo в узаконенні російської пропаганди

29 березня, 17:06 • 36727 перегляди
У Норвегії чоловік влаштував різанину в будинку: чотири людини поранені, одна в реанімації

У Норвегії чоловік влаштував різанину в будинку: чотири людини поранені, одна в реанімації

29 березня, 17:17 • 40009 перегляди
Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

29 березня, 17:32 • 44072 перегляди
Настав час "вказати на двері"? Венс порадив Трампу звільнити Волца через скандал з чатом Signal

Настав час "вказати на двері"? Венс порадив Трампу звільнити Волца через скандал з чатом Signal

29 березня, 18:15 • 32853 перегляди
Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

29 березня, 18:45 • 33430 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 231889 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 385374 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440565 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448943 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358371 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 114841 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130573 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124773 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98698 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107860 перегляди
Актуальне
Зеленський планує відвідати Париж та Берлін, аби лобіювати допомогу для України – Bloomberg News

Зеленський планує відвідати Париж та Берлін, аби лобіювати допомогу для України – Bloomberg News

Київ • УНН

 • 30748 перегляди

Зеленський планує відвідати Париж і Берлін під час Мюнхенської конференції з безпеки, щоб лобіювати перед європейськими лідерами якнайшвидше надання військової допомоги, яка допоможе Україні протистояти російському вторгненню.

Президент України Володимир Зеленський планує поїздку західноєвропейськими столицями, щоб лобіювати допомогу Україні під час Мюнхенської безпекової конференції з безпеки. Про це із посиланням на власні джерела повідомляє Bloomberg News, передає УНН.

Деталі

За даними видання, які говорили людьми, обізнаних у питанні поїздок українського Президента, Володимир Зеленський планує особисто навідатись у західноєвропейські столицями під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Зокрема, у рамках поїздки український Президент ймовірно, відвідає Париж і Берлін.

Представники урядів Франції та Німеччини відмовилися від коментарів. В офісі Зеленського не коментують його графік поїздок з міркувань безпеки.

Конференція ж проходитиме з четверга по неділю. Зазначається, що український глава держави хоче обговорити із лідерами європейських країн  військову підтримку для своєї держави.

У виданні зазначають, що оскільки поставки боєприпасів скорочуються, Зеленському потрібно обґрунтувати необхідність швидшої військової допомоги, щоб протистояти вторгненню росії. Ймовірно, він буде наполягати на переговорах щодо гарантій безпеки, – додали джерела видання.

Також обговорюються зустрічі в Лондоні. Втім команда Зеленського зосереджена на країнах, які ще не підписали гарантії безпеки, – зазначив один із наближених до Президента.

У Сенаті США сьогодні чергове голосування стосовно допомоги Україні та Ізраїлю, але у Палаті представників може бути супротив - ЗМІ12.02.24, 15:30 • 75338 переглядiв

Контекст

Нині підтримка у понад 60 мільярдів доларів від США залишається призупиненою через заперечення деяких республіканців напередодні президентських виборів.

Водночас пауза у бойових діях надає росії можливість знову поповнити війська та військові запаси, що у подальшому дозволить росіянам завдати більшого удару. Тож український Президент домагається гарантій безпеки від країн Великої семи на випадок, якщо поточна війна закінчиться і росія знову нападе. Минулого місяця підписала свій перший такий договір з Великою Британією.

Швеція та Велика Британія приєдналися до Коаліції дронів для України25.01.24, 15:32 • 23500 переглядiв

Нагадаємо

У своєму щоденному вечірньому відеозверненні Зеленський сказав, що готується поділитися баченням України в Мюнхені на рік, який він назвав "вирішальним".

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

ВійнаПолітика
palata-predstavnykiv-spoluchenykh-shtativ-amerykyПалата представників Сполучених Штатів Америки
g7G7
miunkhenМюнхен
paryzhПариж
shvetsiiaШвеція
spoluchene-korolivstvoСполучене Королівство
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна
londonЛондон
berlinБерлін
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,323.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,835.18