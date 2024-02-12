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У Сенаті США сьогодні чергове голосування стосовно допомоги Україні та Ізраїлю, але у Палаті представників може бути супротив - ЗМІ

У Сенаті США сьогодні чергове голосування стосовно допомоги Україні та Ізраїлю, але у Палаті представників може бути супротив - ЗМІ

Київ • УНН

 • 75338 перегляди

У Сенаті США сьогодні очікується чергове процедурне голосування стосовно допомоги Україні та Ізраїлю, але у Палаті представників може бути супротив

Сенат США у понеділок спробує скерувати до ухвалення пізніше цього тижня пакету допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню на суму 95,34 мільярда доларів, повідомляє Голос Америки, пише УНН.

Деталі

Напередодні Сенат, де більшість мають демократи, під час процедурного голосування підтримав законопроєкт 67 голосами проти 27, продемонструвавши, як вказує видання, потужну двопартійну єдність.

Водночас консервативна частина Республіканської партії, як зазначається, виступає проти, а колишній президент США Дональд Трамп, фаворит серед республіканців на президентських перегонах, розкритикував законопроєкт у соціальних мережах і заявив, що допомога іншим країнам має надаватися у формі позики.

Проєкт закону передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів - Ізраїлю, 9,15 мільярда - на гуманітарні потреби Гази, Західного берега ріки Йордан та України, і 4,83 мільярда доларів - підтримці партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, та для стримування агресії з боку Китаю.

Як пише Reuters, наступне рішення Сенату очікується у понеділок, десь о 20:00 за місцевим часом (01:00 за Грінвічем), американські законодавці мають провести два процедурні голосування: одне за ухвалення пакету іноземної допомоги як поправки до базового законопроекту Палати представників; та друге, щоб обмежити дебати перед остаточним голосуванням щодо ухвалення, яке, за словами помічників, може відбутися у середу.

"Однак у разі остаточного ухвалення в Сенаті законопроєкт буде передано до Палати представників, де республіканці мають більшість у 219 до 212 голосів і де до законопроєкту існує суттєва опозиція з боку прихильників Трампа", - ідеться у повідомленні.

Минулого тижня республіканець Майк Джонсон, спікер Палати представників, заявив, що виступає за окремий розгляд допомоги Україні та Ізраїлю: "Побачимо, що зробить Сенат. Ми дозволяємо процесу розвиватись, і ми розберемося із цим питанням, коли законопроєкт буде надіслано до Палати представників. Іще раніше я чітко дав зрозуміти, що ці питання мають розглядатися окремо. Й Ізраїль вкрай потребує допомоги".

Сенат США підтримав початок обговорення законопроєкту про допомогу Україні10.02.24, 04:18 • 47908 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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