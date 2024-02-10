Сенат США підтримав початок обговорення законопроєкту про допомогу Україні
Київ • УНН
Сенат США проголосував за початок дебатів щодо законопроекту про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 95 мільярдів доларів.
Сенат Сполучених Штатів проголосував за початок дебатів щодо законопроєкту про допомогу в розмірі $95 мільярдів для України, Ізраїлю та Тайваню. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Вказується, що ініціативу підтримали 64 законодавці, 19 висловилися проти. Ще 17 сенаторів не брали участі у голосуванні. Для ухвалення рішення було необхідно було щонайменше 60 голосів сенаторів.
Видання повідомляє, що процес розгляду й ухвалення законопроєкту в Сенаті перейшов у наступну фазу, коли законодавці можуть пропонувати поправки та проводити дебати навколо них.
Лідер демократичної більшості Чак Шумер звернувся до республіканців з закликом продемонструвати конструктивний підхід у подальшому процесі.
"Я маю сподівання, що наші колеги-республіканці зможуть працювати з нами, щоб досягти згоди стосовно поправок, аби ми могли швидше просувати цей законопроєкт", - наголосив Шумер.
Він додав, що демократи готові розглядати "слушні й виправдані поправки" та зауважив, що робота Сенату триватиме, допоки не буде зроблено все. Сенатори будуть працювати над законопроєктом протягом вихідних.
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