Сенат США поддержал начало обсуждения законопроекта о помощи Украине

Сенат Соединенных Штатов проголосовал за начало дебатов по законопроекту о помощи в размере $95 миллиардов для Украины, Израиля и Тайваня. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Указывается, что инициативу поддержали 64 законодателя, 19 высказались против. Еще 17 сенаторов не принимали участия в голосовании. Для принятия решения было необходимо было не менее 60 голосов сенаторов.

Издание сообщает, что процесс рассмотрения и принятия законопроекта в Сенате перешел в следующую фазу, когда законодатели могут предлагать поправки и проводить дебаты вокруг них.

Лидер демократического большинства Чак Шумер обратился к республиканцам с призывом продемонстрировать конструктивный подход в дальнейшем процессе.

"Я надеюсь, что наши коллеги-республиканцы смогут работать с нами, чтобы достичь согласия относительно поправок, чтобы мы могли быстрее продвигать этот законопроект", - подчеркнул Шумер.

Он добавил, что демократы готовы рассматривать "дельные и оправданные поправки" и отметил, что работа Сената будет продолжаться, пока не будет сделано все. Сенаторы будут работать над законопроектом в течение выходных.

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