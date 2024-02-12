В Сенате США сегодня очередное голосование по помощи Украине и Израилю, но в Палате представителей может быть сопротивление - СМИ

Сенат США в понедельник попытается направить к принятию позже на этой неделе пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95,34 миллиарда долларов, сообщает Голос Америки, пишет УНН.

Детали

Накануне Сенат, где большинство имеют демократы, во время процедурного голосования поддержал законопроект 67 голосами против 27, продемонстрировав, как указывает издание, мощное двухпартийное единство.

В то же время консервативная часть Республиканской партии, как отмечается, выступает против, а бывший президент США Дональд Трамп, фаворит среди республиканцев на президентской гонке, раскритиковал законопроект в социальных сетях и заявил, что помощь другим странам должна предоставляться в форме займа.

Проект закона предусматривает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов - Израилю, 9,15 миллиарда - на гуманитарные нужды Газы, Западного берега реки Иордан и Украины, и 4,83 миллиарда долларов - поддержке партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, и для сдерживания агрессии со стороны Китая.

Как пишет Reuters, следующее решение Сената ожидается в понедельник, где-то в 20:00 по местному времени (01:00 по Гринвичу), американские законодатели должны провести два процедурных голосования: одно за принятие пакета иностранной помощи как поправки к базовому законопроекту Палаты представителей; и второе, чтобы ограничить дебаты перед окончательным голосованием по принятию, которое, по словам помощников, может состояться в среду.

"Однако в случае окончательного принятия в Сенате законопроект будет передан в Палату представителей, где республиканцы имеют большинство в 219 до 212 голосов и где к законопроекту существует существенная оппозиция со стороны сторонников Трампа", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе республиканец Майк Джонсон, спикер Палаты представителей, заявил, что выступает за отдельное рассмотрение помощи Украине и Израилю: "Посмотрим, что сделает Сенат. Мы позволяем процессу развиваться, и мы разберемся с этим вопросом, когда законопроект будет направлен в Палату представителей. Еще раньше я четко дал понять, что эти вопросы должны рассматриваться отдельно. И Израиль крайне нуждается в помощи".

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