Париж заявив про намір підписати двосторонню угоду про безпеку під час візиту Зеленського
Київ • УНН
Президент Франції Макрон, як очікується, підпише двосторонню угоду про безпеку з президентом України Зеленським, під час візиту останнього до Парижа.
Франція, як очікується, підпише з Україною двосторонню угоду про безпеку у п'ятницю під час візиту Президента Володимира Зеленського до Парижа, з посиланням на заяву офісу президента Франції повідомляє AP, пише УНН.
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"Президент Франції Еммануель Макрон підпише двосторонню угоду про безпеку з Президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю в Парижі в межах поїздки, яка також пройде Німеччиною", - ідеться у повідомленні AP.
Як зазначається, не було розкрито конкретних подробиць угоди, "яку буде підписано в Єлисейському палаці".
В офісі президента Франції заявили, що цей візит стане для Макрона можливістю "підтвердити рішучість Франції продовжувати надавати непохитну підтримку Україні та українському народу у довгостроковій перспективі та з усіма своїми партнерами".
Обидва лідери обговорять ситуацію на лінії фронту, військові, економічні та гуманітарні потреби України, а також переговори про зусилля країни щодо вступу до ЄС, що Франція повністю підтримує, йдеться у заяві.
Доповнення
Раніше цього року Макрон заявив, що Франція веде переговори про двосторонню угоду за моделлю, яку Україна нещодавно погодила з Великою Британією, яка розрахована на 10 років.
У заяві йдеться, що це буде третій візит Зеленського до Парижа після вторгнення росії до України майже два роки тому після візитів у лютому та травні 2023 року.
Офіс Президента України раніше повідомив, що Зеленський відвідає Німеччину, де зустрінеться з канцлером Олафом Шольцем, та Францію у п'ятницю, 16 лютого.
Наступного дня він також візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки та проведе двосторонні зустрічі на її полях, у тому числі з віцепрезидентом США Камалою Гарріс.