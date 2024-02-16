Зеленський у Німеччині розпочав переговори з канцлером Шольцом

Президент України Володимир Зеленський у рамках робочого візиту до Німеччини розпочав переговори з канцлером ФРН Олафом Шольцом. Про це УНН повідомляє із посиланням на Офіс Президента.

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Як повідомляється, лідери говоритимуть про подальшу підтримку України в оборонній, політичній та фінансовій сферах.

За підсумками переговорів заплановане підписання угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Німеччиною.

Також, як повідомляється, Зеленський та Шольц обговорять питання підтримки України на шляху до набуття членства у Європейському Союзі та НАТО.

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