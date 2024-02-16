Німеччина та Україна уклали угоду про безпеку: її підписали Шольц та Зеленський

Німеччина та Україна уклали двосторонню угоду про безпеку, її підписали канцлер ФРН Олаф Шольц та Президент України Володимир Зеленський, повідомляє tagesschau, пише УНН.

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"Канцлер Олаф Шольц та Президент України Володимир Зеленський підписали угоду в канцелярії у Берліні. За словами представника уряду Німеччини, це "угода про зобов'язання щодо безпеки та довгострокової підтримки" України, яка майже два роки захищається від російського військового наступу", - ідеться у повідомленні.

Зеленський у Німеччині розпочав переговори з канцлером Шольцом