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Німеччина та Україна уклали угоду про безпеку: її підписали Шольц та Зеленський

Німеччина та Україна уклали угоду про безпеку: її підписали Шольц та Зеленський

Київ • УНН

 • 26313 перегляди

Німеччина та Україна підписали двосторонню угоду про безпеку з метою надання довгострокової підтримки Україні в її захисті від російської військової агресії.

Німеччина та Україна уклали двосторонню угоду про безпеку, її підписали канцлер ФРН Олаф Шольц та Президент України Володимир Зеленський, повідомляє tagesschau, пише УНН.

Деталі

"Канцлер Олаф Шольц та Президент України Володимир Зеленський підписали угоду в канцелярії у Берліні. За словами представника уряду Німеччини, це "угода про зобов'язання щодо безпеки та довгострокової підтримки" України, яка майже два роки захищається від російського військового наступу", - ідеться у повідомленні.

Зеленський у Німеччині розпочав переговори з канцлером Шольцом 16.02.24, 13:03 • 100672 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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