Германия готовит новый пакет военной помощи Украине на 1,1 млрд евро: что в него войдет

Германия готовит новый пакет военной помощи Украине на 1,1 млрд евро, в который войдут гаубицы, амуниция, системы ПВО и ракеты к ним. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Мы готовим новый пакет помощи. Это 1,1 млрд евро. В него войдут 36 бронированных и колесных гаубиц из промышленных запасов, 120 тыс. единиц военной амуниции, 2 системы ПВО Skynex, ракеты для IRIS-T - сказал Шольц.

Дополнение

На этот год Германия предусмотрела на военную помощь Украине 1,7 млрд евро и еще 6 млрд евро - обязательства на последующие годы.

Напомним

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что 16 февраля подписал с Президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение о долгосрочных обязательствах по безопасности между сторонами, назвав это историческим шагом.

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