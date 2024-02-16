Германия готовит новый пакет военной помощи Украине на 1,1 млрд евро: что в него войдет
Киев • УНН
Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 1,1 миллиарда евро, включая гаубицы, боеприпасы, системы противовоздушной обороны и ракеты.
Германия готовит новый пакет военной помощи Украине на 1,1 млрд евро, в который войдут гаубицы, амуниция, системы ПВО и ракеты к ним. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.
Мы готовим новый пакет помощи. Это 1,1 млрд евро. В него войдут 36 бронированных и колесных гаубиц из промышленных запасов, 120 тыс. единиц военной амуниции, 2 системы ПВО Skynex, ракеты для IRIS-T
Дополнение
На этот год Германия предусмотрела на военную помощь Украине 1,7 млрд евро и еще 6 млрд евро - обязательства на последующие годы.
Напомним
Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что 16 февраля подписал с Президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение о долгосрочных обязательствах по безопасности между сторонами, назвав это историческим шагом.
"Беспрецедентный документ": Зеленский рассказал, что предусматривает соглашение по безопасности с Германией16 февраля 2024, 12:23 • 12340 просмотров
Германия готовит новый пакет военной помощи Украине на 1,1 млрд евро: что в него войдет
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