Шольц та Зеленський підписали довгострокову безпекову угоду: канцлер ФРН назвав це "історичним кроком"
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Олаф Шольц та Президент України Володимир Зеленський підписали історичну довгострокову угоду про безпеку між Німеччиною та Україною.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що сьогодні, 16 лютого, підписав з Президентом України Володимиром Зеленським угоду про довгострокові безпекові зобов'язання сторін, назвавши це історичним кроком, пише УНН.
Стільки, скільки потрібно. Зеленський і я підписали сьогодні угоду про наші довгострокові безпекові зобов'язання – історичний крок. Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну перед обличчям російської загарбницької війни. Слава Україні
Німеччина та Україна уклали угоду про безпеку: її підписали Шольц та Зеленський16.02.24, 13:31 • 26313 переглядiв