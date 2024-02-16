Шольц та Зеленський підписали довгострокову безпекову угоду: канцлер ФРН назвав це "історичним кроком"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що сьогодні, 16 лютого, підписав з Президентом України Володимиром Зеленським угоду про довгострокові безпекові зобов'язання сторін, назвавши це історичним кроком, пише УНН.

Стільки, скільки потрібно. Зеленський і я підписали сьогодні угоду про наші довгострокові безпекові зобов'язання – історичний крок. Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну перед обличчям російської загарбницької війни. Слава Україні - написав Шольц у X.

Німеччина та Україна уклали угоду про безпеку: її підписали Шольц та Зеленський