Шольц и Зеленский подписали долгосрочное соглашение по безопасности: канцлер ФРГ назвал это "историческим шагом"

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что сегодня, 16 февраля, подписал с Президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение о долгосрочных обязательствах по безопасности между сторонами, назвав это историческим шагом, пишет УНН.

Столько, сколько нужно. Зеленский и я подписали сегодня соглашение о наших долгосрочных обязательствах по безопасности - исторический шаг. Германия будет продолжать поддерживать Украину перед лицом российской захватнической войны. Слава Украине - написал Шольц в X.

Германия и Украина заключили соглашение о безопасности: его подписали Шольц и Зеленский