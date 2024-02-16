Шольц и Зеленский подписали долгосрочное соглашение по безопасности: канцлер ФРГ назвал это "историческим шагом"

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Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
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Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

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Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
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Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

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Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
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Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  230380 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  246642 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  212694 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  206371 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  216071 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  250116 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Шольц и Зеленский подписали долгосрочное соглашение по безопасности: канцлер ФРГ назвал это "историческим шагом"

Канцлер Германии Олаф Шольц и Президент Украины Владимир Зеленский подписали историческое долгосрочное соглашение о безопасности между Германией и Украиной.

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Шольц и Зеленский подписали долгосрочное соглашение по безопасности: канцлер ФРГ назвал это "историческим шагом"

лукашенко заявил о якобы задержании диверсантов на украинской границе

лукашенко заявил о якобы задержании диверсантов на украинской границе, которые якобы перевозили взрывчатку для совершения диверсионных актов преимущественно в россии и беларуси.

Война •   •  10776 просмотра
лукашенко заявил о якобы задержании диверсантов на украинской границе

"Полезный идиот": в США Такера Карлсона подвергли критике за видео в российском продуктовом магазине

Сенатор Том Тиллис раскритиковал Такера Карлсона за восхваление низких цен на продукты в России в видео, заявив, что Карлсон был "полезным идиотом" для распространения кремлевской пропаганды.

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"Полезный идиот": в США Такера Карлсона подвергли критике за видео в российском продуктовом магазине

В Воздушных силах предупреждают о баллистике на Сумщине

Воздушные силы предупредили о баллистике, замеченной в Сумской области.

Война •   •  11671 просмотра
В Воздушных силах предупреждают о баллистике на Сумщине

Киев восстановит жилые дома, пострадавшие от ракетной атаки 7 февраля - КГГА

Власти полностью восстановят жилые дома в Киеве, которые были серьезно повреждены в результате российского ракетного обстрела 7 февраля.

Война •   •  12880 просмотра
Киев восстановит жилые дома, пострадавшие от ракетной атаки 7 февраля - КГГА

В россии заявили о смерти Навального

Российский оппозиционер Алексей Навальный умер в исправительной колонии в россии.

Новости Мира •   •  10893 просмотра
В россии заявили о смерти Навального

Германия и Украина заключили соглашение о безопасности: его подписали Шольц и Зеленский

Германия и Украина подписали двустороннее соглашение о безопасности с целью предоставления долгосрочной поддержки Украине в ее защите от российской военной агрессии.

Война •   •  15053 просмотра
Германия и Украина заключили соглашение о безопасности: его подписали Шольц и Зеленский

Украинские пилоты способны легко овладеть французскими Mirage 2000 - Буданов

Украинские пилоты могут легко освоить французские истребители Mirage 2000 благодаря большому опыту боевых действий против российских войск, считает начальник Главного управления разведки Минобороны Украины.

Война •   •  15664 просмотра
Украинские пилоты способны легко овладеть французскими Mirage 2000 - Буданов

Программы реабилитации и диджитализация ветеранских услуг: в Минветеранов назвали приоритеты на 2024 год

Министерство по делам ветеранов планирует полностью оцифровать ветеранские сервисы, чтобы защитники Украины могли получить доступ к необходимым документам онлайн, не посещая многочисленные государственные учреждения.

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Программы реабилитации и диджитализация ветеранских услуг: в Минветеранов назвали приоритеты на 2024 год

Министр МВД Клименко встретился с пограничниками, которые воюют на Авдеевском направлении

Министр внутренних дел Клименко посетил Авдеевское направление и вручил награды пограничникам, которые несут службу на сложном участке.

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Министр МВД Клименко встретился с пограничниками, которые воюют на Авдеевском направлении