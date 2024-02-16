Німеччина готує новий пакет військової допомоги Україні на 1,1 млрд євро: що до нього увійде
Київ • УНН
Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму 1,1 мільярда євро, включаючи гаубиці, боєприпаси, системи протиповітряної оборони та ракети.
Німеччина готує новий пакет військової допомоги Україні на 1,1 млрд євро, до якого увійдуть гаубиці, амуніція, системи ППО та ракети до них. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.
Ми готуємо новий пакет допомоги. Це є 1,1 млрд євро. До нього увійдуть 36 броньованих та колісних гаубиць із промислових запасів, 120 тис. одиниць військової амуніції, 2 системи ППО Skynex, ракети для IRIS-T
Доповнення
На цей рік Німеччина передбачила на військову допомогу Україні 1,7 млрд євро та ще 6 млрд євро- зобов'язання на наступні роки.
Нагадаємо
Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що 16 лютого підписав з Президентом України Володимиром Зеленським угоду про довгострокові безпекові зобов'язання сторін, назвавши це історичним кроком.
"Безпрецедентний документ": Зеленський розповів, що передбачає безпекова угода з Німеччиною16.02.24, 14:23 • 19703 перегляди