МЗС України передало ноту протесту Нікарагуа через приїзд російської делегації з окупованого Криму

Міністерство закордонних справ України передало офіційну ноту протесту Нікарагуа через приїзд російської делегації з окупованого Криму, повідомили у Представництві Президента України в Автономній Республіці Крим 2 лютого, пише УНН.

У зв’язку з приїздом російської делегації з тимчасово окупованого Криму до Нікарагуа Міністерство закордонних справ України передало уряду цієї держави ноту протесту - ідеться у повідомленні представництва.

Як зазначається, про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, уточнивши, що українською стороною протест було заявлено 31 січня.

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Сам візит делегації представників окупаційних адміністрацій до Нікарагуа, як зазначається, відбувся 23 січня 2024 року – з метою підписання угод про торговельно-економічне співробітництво, а також про побратимство між тимчасово окупованою Ялтою та Гранадою.

"МЗС наголошує, що подібні дії зі сторони Нікарагуа грубо порушили суверенітет і територіальну цілісність України, законодавство України, а також норми міжнародного права, зокрема Статут ООН. Автономна Республіка Крим та місто Севастополь є невіддільною частиною території України, щодо якої представники російської окупаційної адміністрації не мають жодної правосуб’єктності", - сказано у повідомленні.

У представництві зауважили, що зі свого боку також зверталися з офіційним листом до МЗС України з проханням вжити заходів задля належного реагування на порушення міжнародного права, яке було виявлено в процесі моніторингу іспаномовних джерел інформації. І дякує міністерству за оперативне реагування.

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