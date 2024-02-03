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МЗС України передало ноту протесту Нікарагуа через приїзд російської делегації з окупованого Криму

МЗС України передало ноту протесту Нікарагуа через приїзд російської делегації з окупованого Криму

Київ • УНН

 • 81634 перегляди

Міністерство закордонних справ України висловило офіційний протест Нікарагуа у зв'язку з приїздом російської делегації з окупованого Криму.

Міністерство закордонних справ України передало офіційну ноту протесту Нікарагуа через приїзд російської делегації з окупованого Криму, повідомили у Представництві Президента України в Автономній Республіці Крим 2 лютого, пише УНН.

У зв’язку з приїздом російської делегації з тимчасово окупованого Криму до Нікарагуа Міністерство закордонних справ України передало уряду цієї держави ноту протесту

- ідеться у повідомленні представництва.

Як зазначається, про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, уточнивши, що українською стороною протест було заявлено 31 січня.

Деталі

Сам візит делегації представників окупаційних адміністрацій до Нікарагуа, як зазначається, відбувся 23 січня 2024 року – з метою підписання угод про торговельно-економічне співробітництво, а також про побратимство між тимчасово окупованою Ялтою та Гранадою. 

"МЗС наголошує, що подібні дії зі сторони Нікарагуа грубо порушили суверенітет і територіальну цілісність України, законодавство України, а також норми міжнародного права, зокрема Статут ООН. Автономна Республіка Крим та місто Севастополь є невіддільною частиною території України, щодо якої представники російської окупаційної адміністрації не мають жодної правосуб’єктності", - сказано у повідомленні.

У представництві зауважили, що зі свого боку також зверталися з офіційним листом до МЗС України з проханням вжити заходів задля належного реагування на порушення міжнародного права, яке було виявлено в процесі моніторингу іспаномовних джерел інформації. І дякує міністерству за оперативне реагування.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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