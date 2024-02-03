МИД Украины передал ноту протеста Никарагуа из-за приезда российской делегации из оккупированного Крыма

Министерство иностранных дел Украины передало официальную ноту протеста Никарагуа из-за приезда российской делегации из оккупированного Крыма, сообщили в Представительстве Президента Украины в Автономной Республике Крым 2 февраля, пишет УНН.

В связи с приездом российской делегации из временно оккупированного Крыма в Никарагуа Министерство иностранных дел Украины передало правительству этого государства ноту протеста - говорится в сообщении представительства.

Как отмечается, об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко, уточнив, что украинской стороной протест был заявлен 31 января.

Детали

Сам визит делегации представителей оккупационных администраций в Никарагуа, как отмечается, состоялся 23 января 2024 года - с целью подписания соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве, а также о побратимстве между временно оккупированной Ялтой и Гранадой.

"МИД отмечает, что подобные действия со стороны Никарагуа грубо нарушили суверенитет и территориальную целостность Украины, законодательство Украины, а также нормы международного права, в частности Устав ООН. Автономная Республика Крым и город Севастополь являются неотъемлемой частью территории Украины, в отношении которой представители российской оккупационной администрации не имеют никакой правосубъектности", - сказано в сообщении.

В представительстве отметили, что со своей стороны также обращались с официальным письмом в МИД Украины с просьбой принять меры для надлежащего реагирования на нарушение международного права, которое было выявлено в процессе мониторинга испаноязычных источников информации. И благодарит министерство за оперативное реагирование.

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