МИД Украины передал ноту протеста Никарагуа из-за приезда российской делегации из оккупированного Крыма

Эксклюзив
НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
  •  122620 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  196529 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  219325 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  190200 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

Эксклюзив
В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  189905 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Эксклюзив
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  179167 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

Эксклюзив
Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  151828 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

Эксклюзив
Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  156846 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  171184 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

Эксклюзив
рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  170457 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ministerstvo-inostrannikh-del-ukrainaМинистерство иностранных дел (Украина)
granadaГранада
yaltaЯлта
krymКрым
ukrainaУкраина
sevastopolСевастополь
Loading...
Новости по теме

МИД Украины передал ноту протеста Никарагуа из-за приезда российской делегации из оккупированного Крыма

Министерство иностранных дел Украины выразило официальный протест Никарагуа в связи с приездом российской делегации из оккупированного Крыма.

Война •   •  1729 просмотра
МИД Украины передал ноту протеста Никарагуа из-за приезда российской делегации из оккупированного Крыма

По Херсонской области россияне выпустили 218 снарядов, ранены 7 человек, в том числе ребенок

За минувшие сутки российские войска 67 раз обстреляли Херсонскую область, в результате чего ранения получили семь человек, в том числе ребенок.

Война •   •  3961 просмотра
По Херсонской области россияне выпустили 218 снарядов, ранены 7 человек, в том числе ребенок

Актер-сторонник рф покидает сериал HBO "Белый лотос" после возмущения в сети

Телеканал HBO разорвал контракт с сербским актером Милошем Биковичем на новый сезон сериала "Белый лотос" после возмущения в сети.

Культура •   •  3905 просмотра
Актер-сторонник рф покидает сериал HBO "Белый лотос" после возмущения в сети

россияне не делают выводов, как мощно могут терять авиацию, пытаются выискивать новые пусковые рубежи - Гуменюк

российская авиация продолжает бомбардировку юга Украины, пытаясь доказывать, что еще имеют потенциал в воздухе.

Война •   •  7824 просмотра
россияне не делают выводов, как мощно могут терять авиацию, пытаются выискивать новые пусковые рубежи - Гуменюк

Кадры атаки беспилотника с НПЗ "Лукойл" в волгограде в рф появились в сети

На видеозаписи виден пожар на площади 300 кв. м на российском нефтеперерабатывающем заводе в волгограде

Война •   •  10531 просмотра
Кадры атаки беспилотника с НПЗ "Лукойл" в волгограде в рф появились в сети

Мокрый снег и дождь с ветром и до 8° тепла: прогноз погоды на сегодня

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине прогнозируется мокрый снег и дождь, ветер западный 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/с, температура воздуха от 3 градусов мороза до 8 градусов тепла.

Общество •   •  10488 просмотра
Мокрый снег и дождь с ветром и до 8° тепла: прогноз погоды на сегодня

Враг нанес 131 удар по 19 населенным пунктам Запорожья за сутки

За минувшие сутки враг 131 раз обстрелял 19 населенных пунктов в Запорожской области, потерь среди украинских военных нет.

Война •   •  14973 просмотра
Враг нанес 131 удар по 19 населенным пунктам Запорожья за сутки

15 населенных пунктов в Харьковской области попали под артиллерийский и минометный обстрел российских войск

Харьковская область подверглась артиллерийскому и минометному обстрелу со стороны России, под который попали несколько населенных пунктов, а украинские войска отражали атаки и разминировали территорию.

Война •   •  15685 просмотра
15 населенных пунктов в Харьковской области попали под артиллерийский и минометный обстрел российских войск

В Кривом Роге после атаки РФ ввели график аварийных отключений электроэнергии

Энергетики в Кривом Роге ввели графики аварийных отключений электроэнергии после того, как ночью город был атакован российскими беспилотниками.

Война •   •  16731 просмотра
В Кривом Роге после атаки РФ ввели график аварийных отключений электроэнергии

В Кривом Роге из-за вражеской атаки загорелась подстанция

Из-за удара беспилотника, который повредил оборудование на подстанции "Укрэнерго" и двух воздушных линиях электропередач в Кривом Роге, около 7 500 абонентов остались без электроэнергии.

Война •   •  21455 просмотра
В Кривом Роге из-за вражеской атаки загорелась подстанция