Пропагандистский репортаж о "восстановлении": МИД требует объяснений от ZDF относительно визита их журналиста в Мариуполь

Украина требует объяснений от общественного вещателя Германии ZDF относительно визита их журналиста в оккупированный Мариуполь, который снял там репортаж в духе российских пропагандистов.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко, передает УНН.

Искажение реальности - это не журналистика. Кроме того, визит главы московского бюро телеканала ZDF в оккупированный Мариуполь без согласия Украины является нарушением украинского законодательства. Призываем ZDF предоставить официальное объяснение - написал Николенко.

Он отметил, что нарушение законодательства Украины может повлиять на дальнейшую работу СМИ в Украине.

Контекст

Как пишет BILD, журналист Армин Кёрпер, возглавляющий московское бюро телеканала снял репортаж о городе в духе российских пропагандистов. Канал представил программу как "редкий взгляд на российскую оккупацию".

Корреспондент ZDF Керпер рассказал о "большом количестве разрушений", которые он увидел. Однако он отметил также и "много восстановительных работ" в городе: "Восстанавливаются улицы, школы, жилые дома и целые кварталы. И это происходит очень быстро. Мариуполь - это не город-призрак",- цинично заявил журналист.

Российские медиа впоследствии цитировали его. Керпер также рассказал, что группа телеканала добралась до Мариуполя независимо, из москвы через ростов-на-дону.

Репортаж подвергся резкой критике. Так, эксперт по Восточной Европе Сергей Сумленный из Европейского центра инициативы по повышению устойчивости написал в X (бывшем Twitter):

ZDF серьезно говорит, что до российской оккупации в театре было запрещено говорить на русском, и поэтому многие люди рады, что россия оккупировала Город - говорится в заметке.

Кроме того, возмущение в немецком медиапространстве вызвало то, что журналисты въехали в Мариуполь по российским документам.

30 января на странице с публикацией репортажа ZDF появился комментарий редакции:

ZDF серьезно относится к критике репортажей из Мариуполя. Директор московской студии Армин Керпер как журналист отправился в Мариуполь, чтобы получить независимую картину ситуации на территориях, оккупированных с нарушением международного права. Он рассказывает о городе, который был полностью разрушен в результате российской агрессивной войны, и его насильственной русификации. Армин Керпер предлагает понять, что противникам российской оккупации приходится опасаться репрессий, если они разговаривают с западным журналистом - говорится в заявлении.

Дополнение

В январе 2024 года мэрия итальянского города Модена отозвала разрешение на проведение пропагандистской выставки о якобы "расцвете" Мариуполя под российской оккупацией.