Пропагандистский репортаж о "восстановлении": МИД требует объяснений от ZDF относительно визита их журналиста в Мариуполь

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  148560 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  184601 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  158727 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

Эксклюзив
В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  159242 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Эксклюзив
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  161917 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

Эксклюзив
Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  142949 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

Эксклюзив
Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  151495 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  166948 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

Эксклюзив
рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  170016 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

Эксклюзив
Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
31.01.24  •  158511 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Пропагандистский репортаж о "восстановлении": МИД требует объяснений от ZDF относительно визита их журналиста в Мариуполь

Пропагандистский репортаж о "восстановлении": МИД требует объяснений от ZDF относительно визита их журналиста в Мариуполь

Киев  •  УНН

02 февраль 2024, 12:24  •  11730 просмотра

Read in English

Министерство иностранных дел Украины потребовало от немецкого телеканала ZDF объяснений в связи с поездкой его журналиста в оккупированный Мариуполь для съемок репортажа, который искажает действительность и способствует российской пропаганде.

Украина требует объяснений от общественного вещателя Германии ZDF относительно визита их журналиста в оккупированный Мариуполь, который снял там  репортаж в духе российских пропагандистов.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко, передает УНН.  

Искажение реальности - это не журналистика. Кроме того, визит главы московского бюро телеканала ZDF в оккупированный Мариуполь без согласия Украины является нарушением украинского законодательства. Призываем ZDF предоставить официальное объяснение

- написал Николенко. 

Он отметил, что  нарушение законодательства Украины может повлиять на дальнейшую работу СМИ в Украине.  

Контекст

Как пишет BILD, журналист Армин Кёрпер, возглавляющий московское бюро телеканала снял репортаж о городе в духе российских пропагандистов. Канал представил программу как "редкий взгляд на российскую оккупацию".

Корреспондент ZDF Керпер рассказал о "большом количестве разрушений", которые он увидел. Однако он отметил также и "много восстановительных работ" в городе: "Восстанавливаются улицы, школы, жилые дома и целые кварталы. И это происходит очень быстро. Мариуполь - это не город-призрак",- цинично заявил журналист.

Российские медиа впоследствии цитировали его.  Керпер  также рассказал, что группа телеканала добралась до Мариуполя независимо, из москвы через ростов-на-дону.  

Репортаж подвергся резкой критике. Так, эксперт по Восточной Европе Сергей Сумленный из Европейского центра инициативы по повышению устойчивости написал в X (бывшем Twitter): 

ZDF серьезно говорит, что до российской оккупации в театре было запрещено говорить на русском, и поэтому многие люди рады, что россия оккупировала Город

- говорится в заметке.

Кроме того, возмущение в немецком медиапространстве вызвало то, что журналисты въехали в Мариуполь по российским документам. 

30 января на странице с публикацией репортажа ZDF появился комментарий редакции: 

ZDF серьезно относится к критике репортажей из Мариуполя. Директор московской студии Армин Керпер как журналист отправился в Мариуполь, чтобы получить независимую картину ситуации на территориях, оккупированных с нарушением международного права. Он рассказывает о городе, который был полностью разрушен в результате российской агрессивной войны, и его насильственной русификации. Армин Керпер предлагает понять, что противникам российской оккупации приходится опасаться репрессий, если они разговаривают с западным журналистом

- говорится в заявлении.

   Дополнение

В январе 2024 года мэрия итальянского города Модена отозвала разрешение на проведение пропагандистской выставки о якобы "расцвете" Мариуполя под российской оккупацией.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаПолитикаМультимедиа
ministerstvo-inostrannikh-del-ukrainaМинистерство иностранных дел (Украина)
bildBild
ukrainaУкраина
twitterТвиттер
mariupolМариуполь
Пропагандистський репортаж про «відбудову»: МЗС вимагає пояснень від ZDF щодо візиту їх журналіста в Маріуполь
Propaganda report about "reconstruction": MFA demands explanations from ZDF over visit of their journalist to Mariupol
Новости по теме

Пропагандистский репортаж о "восстановлении": МИД требует объяснений от ZDF относительно визита их журналиста в Мариуполь

Министерство иностранных дел Украины потребовало от немецкого телеканала ZDF объяснений в связи с поездкой его журналиста в оккупированный Мариуполь для съемок репортажа, который искажает действительность и способствует российской пропаганде.

Война •   •  11730 просмотра
Пропагандистский репортаж о "восстановлении": МИД требует объяснений от ZDF относительно визита их журналиста в Мариуполь

Пытали гражданских во время оккупации Киевщины: четверо россиян получили подозрение

Четырем российским военнослужащим заочно сообщено о подозрении за пытки гражданского населения в оккупированных районах Киевской области с нарушением законов и обычаев войны.

Война •   •  9801 просмотра
Пытали гражданских во время оккупации Киевщины: четверо россиян получили подозрение

В Минобороны меняют подход к тендерам на поставку продуктов для ВСУ

Министерство обороны Украины представило новую модель закупок продуктов питания непосредственно у производителей и поставщиков с апреля 2024 года с целью повышения качества и прозрачности.

Общество •   •  7537 просмотра
В Минобороны меняют подход к тендерам на поставку продуктов для ВСУ

В Севастополе оккупанты подогнали плавучий кран для подъема затонувшего сторожевого корабля "тарантул"

россияне привезли плавучий кран в Графскую бухту в Севастополе, чтобы поднять затонувший сторожевой корабль "тарантул".

Война •   •  10404 просмотра
В Севастополе оккупанты подогнали плавучий кран для подъема затонувшего сторожевого корабля "тарантул"

Военно-промышленный комплекс рф несет убытки из-за войны - ЦНС

российский военно-промышленный комплекс несет убытки из-за инфляции и бюрократических проблем, которые мешают заводам выполнять растущие государственные заказы, свидетельствуют документы, к которым получили доступ украинские хакеры.

Война •   •  11503 просмотра
Военно-промышленный комплекс рф несет убытки из-за войны - ЦНС

Оползень на Закарпатье: лесники сообщили о площади в 11,2 га, в ГСЧС сегодня изменений не фиксировали

Оползень в селе Красная Тячевского района Закарпатской области увеличился до 11,2 га по состоянию на конец января.

Криминал и ЧП •   •  8900 просмотра
Оползень на Закарпатье: лесники сообщили о площади в 11,2 га, в ГСЧС сегодня изменений не фиксировали

Полиция Лондона разыскивает мужчину, который напал на женщину и ее двух дочерей, облив их кислотой

В Лондоне мужчина распылил едкое вещество на женщину и двух ее малолетних дочерей, серьезно ранив их и четырех прохожих, которые пытались помочь, и полиция разыскивает личность нападавшего.

Новости Мира •   •  8526 просмотра
Полиция Лондона разыскивает мужчину, который напал на женщину и ее двух дочерей, облив их кислотой

Канада уже предоставила Украине почти 10 млрд долларов помощи

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли во время пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой подтвердила выделение Канадой $9,5 млрд на поддержку Украины, в том числе $2,4 млрд на военную помощь.

Война •   •  12441 просмотра
Канада уже предоставила Украине почти 10 млрд долларов помощи

Пенсионерам не будут блокировать неактивные банковские карты - в Минсоцполитики опровергли информацию

Министерство социальной политики опровергло сообщения о блокировании неактивных банковских карт пенсионеров, заявив, что не имеет на это ни полномочий, ни возможности.

Общество •   •  8629 просмотра
Пенсионерам не будут блокировать неактивные банковские карты - в Минсоцполитики опровергли информацию

Эпидемия гриппа в Ужгороде: со следующей недели все школы закроют на карантин

Вводят карантин до 9 февраля - такое решение приняли на заседании противоэпидемической комиссии. Сейчас эпидемическая ситуация в Ужгороде на 5 неделе классифицируется как эпидемия высокой интенсивности с превышением эпидпорога на 80,1%

Здоровье •   •  8356 просмотра
Эпидемия гриппа в Ужгороде: со следующей недели все школы закроют на карантин