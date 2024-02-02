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Пропагандистський репортаж про «відбудову»: МЗС вимагає пояснень від ZDF щодо візиту їх журналіста в Маріуполь

Пропагандистський репортаж про «відбудову»: МЗС вимагає пояснень від ZDF щодо візиту їх журналіста в Маріуполь

Київ • УНН

 • 24758 перегляди

Міністерство закордонних справ України зажадало від німецького телеканалу ZDF пояснень у зв'язку з поїздкою його журналіста до окупованого Маріуполя для зйомок репортажу, який спотворює дійсність і сприяє російській пропаганді.

Україна вимагає пояснень від суспільного мовника Німеччини ZDF щодо візиту їхнього журналіста в окупований Маріуполь, який зняв там  репортаж в дусі російських пропагандистів.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, передає УНН.  

Спотворення реальності – це не журналістика. Крім того, візит голови московського бюро телеканалу ZDF до окупованого Маріуполя без згоди України є порушенням українського законодавства. Закликаємо ZDF надати офіційне пояснення

- написав Ніколенко. 

Він зазначив, що  порушення законодавства України може вплинути на подальшу роботу ЗМІ в Україні.  

Контекст

Як пише BILD, журналіст Армін Кьорпер, який очолює московське бюро телеканалу зняв репортаж про місто в дусі російських пропагандистів. Канал представив програму як "рідкісний погляд на російську окупацію".

Кореспондент ZDF Кьорпер розповів про "велику кількість руйнувань", які він побачив. Однак він зазначив також і "багато відновлювальних робіт" у місті: "Відновлюються вулиці, школи, житлові будинки та цілі квартали. І це відбувається дуже швидко. Маріуполь — це не місто-примара",- цинічно журналіст.

Російські медіа згодом цитували його.  Кьорпер  також розповів, що група телеканалу дісталася Маріуполя незалежно, з москви через ростов-на-дону.  

Репортаж зазнав різкої критики. Так, експерт зі Східної Європи Сергій Сумленний із Європейського центру ініціативи щодо підвищення стійкості написав у X (колишньому Twitter): 

ZDF серйозно каже, що до російської окупації в театрі було заборонено говорити російською, і тому багато людей раді, що росія окупувала Місто

- ідеться у дописі.

Крім того, обурення у німецькому медіапросторі викликало те, що журналісти в'їхали до Маріуполя за російськими документами. 

30 січня на сторінці з публікацією репортажу ZDF з'явився коментар редакції: 

ZDF серйозно ставиться до критики репортажів із Маріуполя. Директор московської студії Армін Кьорпер як журналіст відправився до Маріуполя, щоб отримати незалежну картину ситуації на територіях, окупованих з порушенням міжнародного права. Він розповідає про місто, яке було повністю зруйновано внаслідок російської агресивної війни, та його насильницьку русифікацію. Армін Кьорпер пропонує зрозуміти, що противникам російської окупації доводиться побоюватися репресій, якщо вони розмовляють із західним журналістом

- ідеться у заяві.

   Доповнення

В січні 2024 року мерія італійського міста Модена відкликала дозвіл на проведення пропагандистської виставки про нібито "розквіт" Маріуполя під російською окупацією.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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