Картина Пикассо стоимостью 600 тысяч евро исчезла по дороге на выставку в Испании
Испанская полиция расследует исчезновение картины Пабло Пикассо, которая, вероятно, пропала по дороге на выставку. Об этом информирует УНН со ссылкой на CNN.
Отмечается, что работа гуашью 1919 года "Натюрморт с гитарой" размером всего 12,7 × 9,8 см (5 × 3,9 дюйма) должна была появиться на выставке с 9 октября в рамках временной экспозиции в Культурном центре CajaGranada в южноиспанском городе Гранада.
Картина принадлежит частному коллекционеру и застрахована на примерно 600 000 евро (700 000 долларов США)
Фонд CajaGranada, управляющий культурным центром, сообщил, что накануне открытия выставки, в пятницу, 17 октября, в культурный центр прибыл запланированный фургон транспортной компании для доставки работ из Мадрида.
По данным центра, все экспонаты перевезли за один непрерывный этап из фургона в грузовой лифт, который одновременно поднял всех работников транспортной компании с этажа -1 на этаж 1.
После этого экспонаты под наблюдением видеокамер перенесли из лифта в выставочный зал. После проверки происхождения различных посылок менеджер выставки договорился с транспортной компанией об оформлении поставки до распаковки экспонатов в следующий понедельник. В течение выходных посылки постоянно находились под видеонаблюдением, а распаковка началась в 8:30 в понедельник. Записи проверили, и никаких инцидентов в течение выходных не зафиксировали.
К середине утра сотрудники фонда CajaGranada завершили распаковку работ и расставили их в комнате. Именно тогда куратор выставки и руководитель экспозиций обнаружили исчезновение картины Пикассо "Натюрморт с гитарой" (по-испански - "Naturaleza muerta con guitarra")
После этого фонд сообщил о пропаже работы в полицию.
В сообщении указано, что видеозаписи с выходных были проверены, и инцидентов не зафиксировано.
В настоящее время продолжается расследование, в ходе которого будет установлено, когда и где исчезла картина
По данным CNN, воры часто интересуются картинами Пикассо, цена которых на аукционах может достигать 179 миллионов долларов.
Частный детектив и журнал об искусстве обнаружили похищенную в 1974 году из польского музея картину Брейгеля. Шедевр, который предположительно украли агенты спецслужб, нашли на выставке в музее Гауды.
