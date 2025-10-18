$41.640.12
17445 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
17 октября, 23:31
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
17 октября, 19:15
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
17 октября, 18:40
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
17 октября, 18:26
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
17 октября, 17:56
Будет двусторонняя встреча, но Зеленский будет на связи: Трамп о встрече с путиным в Венгрии
17 октября, 17:29
Зеленский прибыл в Белый дом, его встретил Трамп
17 октября, 16:16
Трамп не исключил отправку Tomahawk Украине: CNN узнало детали разговора президента США с путиным
17 октября, 14:20
Профильный комитет рекомендовал проект Бюджета-2026 к первому чтению: рассмотрение ожидается 21-22 октября
Эксклюзив
17 октября, 13:38
В комитете ВР по нацбезопасности оценили уровень мобилизации в УкраинеVideo
Эксклюзивы
Картина Пикассо стоимостью 600 тысяч евро исчезла по дороге на выставку в Испании

Киев

 1236 просмотра

Испанская полиция расследует исчезновение картины Пабло Пикассо "Натюрморт с гитарой" 1919 года. Работа исчезла во время транспортировки на выставку в Культурный центр CajaGranada.

Картина Пикассо стоимостью 600 тысяч евро исчезла по дороге на выставку в Испании

Испанская полиция расследует исчезновение картины Пабло Пикассо, которая, вероятно, пропала по дороге на выставку. Об этом информирует УНН со ссылкой на CNN.  

Детали

Отмечается, что работа гуашью 1919 года "Натюрморт с гитарой" размером всего 12,7 × 9,8 см (5 × 3,9 дюйма) должна была появиться на выставке с 9 октября в рамках временной экспозиции в Культурном центре CajaGranada в южноиспанском городе Гранада.

Картина принадлежит частному коллекционеру и застрахована на примерно 600 000 евро (700 000 долларов США)

- пишет CNN.

Фонд CajaGranada, управляющий культурным центром, сообщил, что накануне открытия выставки, в пятницу, 17 октября, в культурный центр прибыл запланированный фургон транспортной компании для доставки работ из Мадрида.

По данным центра, все экспонаты перевезли за один непрерывный этап из фургона в грузовой лифт, который одновременно поднял всех работников транспортной компании с этажа -1 на этаж 1.

После этого экспонаты под наблюдением видеокамер перенесли из лифта в выставочный зал. После проверки происхождения различных посылок менеджер выставки договорился с транспортной компанией об оформлении поставки до распаковки экспонатов в следующий понедельник. В течение выходных посылки постоянно находились под видеонаблюдением, а распаковка началась в 8:30 в понедельник. Записи проверили, и никаких инцидентов в течение выходных не зафиксировали.

К середине утра сотрудники фонда CajaGranada завершили распаковку работ и расставили их в комнате. Именно тогда куратор выставки и руководитель экспозиций обнаружили исчезновение картины Пикассо "Натюрморт с гитарой" (по-испански - "Naturaleza muerta con guitarra")

- говорится в сообщении.

После этого фонд сообщил о пропаже работы в полицию.

В сообщении указано, что видеозаписи с выходных были проверены, и инцидентов не зафиксировано.

В настоящее время продолжается расследование, в ходе которого будет установлено, когда и где исчезла картина

- заявили в полиции Гранады.

По данным CNN, воры часто интересуются картинами Пикассо, цена которых на аукционах может достигать 179 миллионов долларов.

Напомним

Частный детектив и журнал об искусстве обнаружили похищенную в 1974 году из польского музея картину Брейгеля. Шедевр, который предположительно украли агенты спецслужб, нашли на выставке в музее Гауды.  

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Гранада
Испания
Мадрид