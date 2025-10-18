Картина Пикассо стоимостью 600 тысяч евро исчезла по дороге на выставку в Испании

Испанская полиция расследует исчезновение картины Пабло Пикассо, которая, вероятно, пропала по дороге на выставку. Об этом информирует УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Отмечается, что работа гуашью 1919 года "Натюрморт с гитарой" размером всего 12,7 × 9,8 см (5 × 3,9 дюйма) должна была появиться на выставке с 9 октября в рамках временной экспозиции в Культурном центре CajaGranada в южноиспанском городе Гранада.

Картина принадлежит частному коллекционеру и застрахована на примерно 600 000 евро (700 000 долларов США) - пишет CNN.

Фонд CajaGranada, управляющий культурным центром, сообщил, что накануне открытия выставки, в пятницу, 17 октября, в культурный центр прибыл запланированный фургон транспортной компании для доставки работ из Мадрида.

По данным центра, все экспонаты перевезли за один непрерывный этап из фургона в грузовой лифт, который одновременно поднял всех работников транспортной компании с этажа -1 на этаж 1.

После этого экспонаты под наблюдением видеокамер перенесли из лифта в выставочный зал. После проверки происхождения различных посылок менеджер выставки договорился с транспортной компанией об оформлении поставки до распаковки экспонатов в следующий понедельник. В течение выходных посылки постоянно находились под видеонаблюдением, а распаковка началась в 8:30 в понедельник. Записи проверили, и никаких инцидентов в течение выходных не зафиксировали.

К середине утра сотрудники фонда CajaGranada завершили распаковку работ и расставили их в комнате. Именно тогда куратор выставки и руководитель экспозиций обнаружили исчезновение картины Пикассо "Натюрморт с гитарой" (по-испански - "Naturaleza muerta con guitarra") - говорится в сообщении.

После этого фонд сообщил о пропаже работы в полицию.

В сообщении указано, что видеозаписи с выходных были проверены, и инцидентов не зафиксировано.

В настоящее время продолжается расследование, в ходе которого будет установлено, когда и где исчезла картина - заявили в полиции Гранады.

По данным CNN, воры часто интересуются картинами Пикассо, цена которых на аукционах может достигать 179 миллионов долларов.

Напомним

Частный детектив и журнал об искусстве обнаружили похищенную в 1974 году из польского музея картину Брейгеля. Шедевр, который предположительно украли агенты спецслужб, нашли на выставке в музее Гауды.

В Лондоне активисты пытались заклеить картину Пикассо фото из Газы, их задержали