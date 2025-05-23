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Полиция Испании расследует убийство соратника Януковича Портнова как заказное - El Pais

Киев • УНН

 • 68 просмотра

В Испании расследуют убийство Андрея Портнова как заказное, отбрасывая версию бегства убийцы на мотоцикле или метро. Полиция рассматривает политические мотивы или экономические разборки, изучая прошлое жертвы.

Полиция Испании расследует убийство соратника Януковича Портнова как заказное - El Pais

Полиция Испании расследует убийство бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова как заказное. Следователи исключили, что убийца скрылся с места преступления на мотоцикле или на метро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на El Pais.

Детали

На данный момент единственной достоверной информацией, полученной следствием, является то, что "стрелок был один" и что "он не скрылся с места преступления на мотоцикле или на метро".

Сотрудники полиции подозревают, что мужчина, совершивший девять выстрелов, ведь на месте преступления обнаружено девять гильз, планировал скрыться на автомобиле как минимум с одним сообщником.

Положение Портнова в пророссийском правительстве Виктора Януковича, его тесные отношения с российскими лидерами и его активные деловые связи, открывают широкий спектр возможностей относительно мотивов его смерти. Полиция не отвергает никаких гипотез. Следователи говорят, что "пока что ничего достоверно не известно", хотя ведутся поиски нескольких человек.

- пишет издание.

Рассматриваются две основные гипотезы: это могло быть политическое убийство или же сведение счетов за экономические долги или теневые коммерческие соглашения. 

С того времени, как в среду неизвестный нападающий выстрелил погибшему в спину возле школы его дочери, правоохранители изучают недавнюю и прошлую жизнь Портнова в поисках любых доказательств, которые могли бы привести расследователей к его убийцам.

Убийство Портнова в Испании: судья засекретила дело, детали преступления поражают22.05.25, 22:12 • 19207 просмотров

Полиция задействовала вертолеты, беспилотники и около 100 патрульных для прочесывания территории и окрестностей Американской школы, где, по словам очевидцев, расстреляли Портнова и добили его на земле.

Следователи собирают записи с многочисленных камер видеонаблюдения в богатом районе столицы, где совершено убийство, в поисках мужчины в темной спортивной одежде и с частично закрытым лицом.

Портнов за несколько месяцев до убийства хотел переписать на детей элитный особняк: возможно, пытался скрыть недвижимость22.05.25, 21:46 • 15415 просмотров

Расследователи убеждены, что убийцы следили за жертвой в течение нескольких дней и изучили его ежедневные привычки. Например, как он отвозил дочерей в школу из своего дома в Ла-Моралесе, на другом конце Мадрида. Они выбрали время и место, где Портнов был наиболее беззащитным и откуда им было бы легче всего скрыться.

Погибший владел недвижимостью на улице Серрано на верхнем этаже роскошного жилого дома на Золотой Миле. Это место было бы слишком оживленным со сложным путем отступления для совершения убийства. Работник Портнова, живущий в этом квартале, утверждает, что владелец там не жил, и отказывается предоставить дополнительные подробности.

Дополнение

Портнов, который имел многомиллионные активы в Украине, России и Испании, был обвинен в Украине в коррупции и государственной измене. Он также подвергся санкциям со стороны США за нарушение прав человека и крупномасштабную коррупцию. Ему запретили въезд в США, а все его финансовые активы в американских банках были заморожены. Никто не может объяснить, почему, несмотря на санкции, он отвел своих дочерей в Американскую школу вместе со многими другими детьми американских дипломатов.

Напомним

МИД Украины подтвердило убийство  в испанском Мадриде 21 мая бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова. Ранее испанская полиция предполагала, что нападение было совершено группой лиц. Расследование осуществляет Группа убийств №5 совместно с Отделом криминалистики Мадридского регионального управления. Национальной полиции Испании

Лилия Набока

Лилия Набока

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