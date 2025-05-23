Поліція Іспанії розслідує вбивство соратника Януковича Портнова як замовне - El Pais

Поліція Іспанії розслідує вбивство колишнього заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова як замовне. Слідчі виключили, що вбивця втік з місця злочину на мотоциклі або на метро. Про це повідомляє УНН з посиланням на El Pais.

Деталі

Наразі єдиною достовірною інформацією, отриманою слідством, є те, що "стрілець був один" і що "він не втік з місця злочину на мотоциклі чи на метро".

Співробітники поліції підозрюють, що чоловік, який зробив дев'ять пострілів, адже на місці злочину виявлено дев'ять гільз, планував втекти автомобілем як мінімум з одним спільником.

Положення Портнова в проросійському уряді Віктора Януковича, його тісні відносини з російськими лідерами та його активні ділові зв'язки, відкривають широкий спектр можливостей щодо мотивів його смерті. Поліція не відкидає жодних гіпотез. Слідчі кажуть, що "поки що нічого достеменно не відомо", хоча ведуться пошуки кількох людей. - пише видання.

Розглядаються дві основні гіпотези: це могло бути політичне вбивство або ж зведення рахунків за економічні борги чи тіньові комерційні угоди.

З того часу, як у середу невідомий нападник вистрілив загиблому в спину біля школи його дочки, правоохоронці вивчають недавнє та минуле життя Портнова у пошуках будь-яких доказів, які могли б привести розслідувачів до його вбивць.

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Поліція задіяла гелікоптери, безпілотники та близько 100 патрульних для прочісування території та околиць Американської школи, де, за словами очевидців, розстріляли Портнова та добили його на землі.

Слідчі збирають записи з численних камер відеоспостереження у багатому районі столиці, де скоєно вбивство, у пошуках чоловіка у темному спортивному одязі та з частково закритим обличчям.

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Розслідувачі переконані, що вбивці стежили за жертвою протягом кількох днів і вивчили його щоденні звички. Наприклад, як він відвозив дочок до школи зі свого дому у Ла-Моралесі, на іншому кінці Мадрида. Вони обрали час і місце, де Портнов був найбільш беззахисним і звідки їм було б найлегше втекти.

Загиблий володів нерухомістю на вулиці Серрано на верхньому поверсі розкішного житлового будинку на Золотій Милі. Це місце було б занадто жвавим зі складним шляхом відступу для виконання вбивства. Робітник Портнова, який живе у цьому кварталі, стверджує, що власник там не жив, і відмовляється надати додаткові подробиці.

Доповнення

Портнов, який мав багатомільйонні активи в Україні, росії та Іспанії, був звинувачений в Україні в корупції та державній зраді. Він також зазнав санкцій з боку США за порушення прав людини та великомасштабну корупцію. Йому заборонили в'їзд до США, а всі його фінансові активи в американських банках було заморожено. Ніхто не може пояснити, чому, незважаючи на санкції, він відвів своїх дочок до Американської школи разом із багатьма іншими дітьми американських дипломатів.

Нагадаємо

МЗС України підтвердило вбивство в іспанському Мадриді 21 травня колишнього заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова. Раніше іспанська поліція припускала, що напад був здійснений групою осіб. Розслідування здійснює Група вбивств №5 спільно з Відділом криміналістики Мадридського регіонального управління. Національної поліції Іспанії