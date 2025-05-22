Вбивство Портнова в Іспанії: суддя засекретила справу, деталі злочину вражають
Київ • УНН
Іспанська суддя засекретила справу про вбивство Андрія Портнова. На місці злочину знайшли 9 гільз, що свідчить про навмисне вбивство колишнього радника Януковича.
Іспанська суддя, що веде розслідування справи про вбивство ексрадника колишнього президента України Віктора Януковича Андрія Портнова, засекретила цю справу. Про це повідомляє агентство EFE, передає УНН.
Деталі
Як повідомляє видання з посиланням на джерела у Вищому суді справедливості Мадрида, на місці злочину знайшли 9 гільз. Однак точну кількість вогневих поранень, які отримав Портнов, неможливо встановити.
Водночас видання зазначає, що велика кількість гільз, які були знайдені на місці події, явно свідчила про намір вбити Портнова. Також це може свідчити про те, що вбивця Портнова, ймовірно, використав весь магазин вогнепальної зброї.
Довідка
Андрія Портнова застрелили в Мадриді біля Американської школи. Пізніше іспанські ЗМІ показали відео з місця стрілянини в Портнова.
Міністерство закордонних справ України підтвердило загибель Андрія Портнова. Станом на 22 травня затримань підозрюваних у справі не відбулося.
Нагадаємо
Андрій Портнов намагався переписати елітний особняк вартістю 2,5 млн євро на своїх дітей. Це сталось незадовго до його вбивства.