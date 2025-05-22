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Убийство Портнова в Испании: судья засекретила дело, детали преступления поражают

Киев • УНН

 • 1842 просмотра

Испанская судья засекретила дело об убийстве Андрея Портнова. На месте преступления нашли 9 гильз, что свидетельствует об умышленном убийстве бывшего советника Януковича.

Убийство Портнова в Испании: судья засекретила дело, детали преступления поражают

Испанский судья, ведущий расследование дела об убийстве экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, засекретил это дело. Об этом сообщает агентство EFE, передает УНН.

Детали

Как сообщает издание со ссылкой на источники в Высшем суде справедливости Мадрида, на месте преступления нашли 9 гильз. Однако точное количество огневых ранений, которые получил Портнов, невозможно установить.

В то же время издание отмечает, что большое количество гильз, которые были найдены на месте происшествия, явно свидетельствовало о намерении убить Портнова. Также это может свидетельствовать о том, что убийца Портнова, вероятно, использовал весь магазин огнестрельного оружия.

Справка

Андрея Портнова застрелили в Мадриде возле Американской школы. Позже испанские СМИ показали видео с места стрельбы в Портнова.

Министерство иностранных дел Украины подтвердило гибель Андрея Портнова. По состоянию на 22 мая задержаний подозреваемых по делу не произошло.

Напомним

Андрей Портнов пытался переписать элитный особняк стоимостью 2,5 млн евро на своих детей. Это произошло незадолго до его убийства.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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