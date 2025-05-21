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The Guardian

У Мадриді застрелили Портнова - Reuters

Київ • УНН

 • 1688 перегляди

Невідомий застрелив Андрія Портнова біля Американської школи в Мадриді. Інцидент стався в середу вранці в районі Посуело.

У Мадриді застрелили Портнова - Reuters

Джерело, близьке до розслідування, повідомило Reuters, що невідома озброєна людина чи озброєні люди застрелили колишнього українського політика Андрія Портнова в середу вранці біля воріт Американської школи в багатому районі Мадрида Посуело, пише УНН.

Деталі

Поліція Мадрида повідомила агентству Reuters, що дзвінок про стрілянину надійшов до поліції о 9:15 ранку за місцевим часом (10:15 за Києвом), не назвавши особи жертви.

Радіостанція Cadena SER повідомила, що чоловік вів своїх дітей у школу, коли у нього стріляли.

Як пише Cadena SER, вбивство 52-річного чоловіка біля Американської школи в Мадриді у мадридському місті Посуело-де-Аларкон розслідується. Як зазначає видання, поліція отримала повідомлення "про людину на вулиці з вогнепальними пораненнями".

Після прибуття служба невідкладної медичної допомоги (SUMMA 112), як повідомляється, "констатувала смерть внаслідок травм, несумісних із життям, отриманих внаслідок кількох вогнепальних поранень". "Зокрема, чотири - в область грудей та один - у голову", - сказано у повідомленні.

За даними SER, "жертвою став Андрій Портнов, колишній радник Януковича, який був внесений ЄС до чорного списку за нецільове використання державних коштів та порушення прав людини в Україні". Він, як зауважується, також був одним із натхненників законів, ухвалених для придушення протестів Євромайдану 2014 року, і пізніше потрапив під слідство за обвинуваченням у "державній зраді" у зв'язку з його передбачуваною роллю у вторгненні росії до Криму.

Джерела Cadena SER в поліції повідомляють, що "біля воріт школи на жертву чекав чоловік на мотоциклі, і коли Портнов під'їхав, він вистрілив у нього, а потім втік".

"Хоча жодна з гіпотез не виключена, опитані джерела припускають, що це можливо зведення рахунків", - ідеться у повідомленні.

Співробітники судово-медичної поліції та відділу розслідування вбивств V були відправлені на місце події, де їм доручено провести розслідування для повного з'ясування фактів.

Доповнення

Портнов був заступником голови адміністрації колишнього президента України Віктора Януковича.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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