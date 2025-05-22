Портнов за несколько месяцев до убийства хотел переписать на детей элитный особняк: возможно, пытался скрыть недвижимость

Бывший заместитель главы Администрации президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, который накануне был убит в Испании, за несколько месяцев до убийства пытался переписать имущество на своих детей. Речь об элитном особняке стоимостью 2,5 млн евро. Об этом пишет издание El Pais со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, Портнов, находясь в Мадриде, несколько месяцев назад обратился в столичную нотариальную контору, чтобы переписать на своих детей особняк, который ему принадлежал, в окрестностях Киева, в Козине, на берегу Днепра, стоимостью 2,5 млн евро.

Источники предполагают, что он, возможно, пытается скрыть недвижимость или избежать ее конфискации в случае применения санкций или уголовного преследования - добавляет издание.

Напомним

Ранее источник, близкий к расследованию, сообщил Reuters, что неизвестный вооруженный человек или вооруженные люди застрелили бывшего украинского политика Андрея Портнова в среду утром у ворот Американской школы в богатом районе Мадрида Посуэло. Радиостанция Cadena SER сообщила, что мужчина вел своих детей в школу, когда в него стреляли.

В Национальной полиции Испании подтвердили гибель бывшего соратника экс-президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

МИД Украины подтвердил убийство бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова.