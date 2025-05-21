Стрілянина у Портнова у Мадриді: що відомо наразі

Іспанські видання публікують подробиці стосовно вбивства Андрія Портнова, яке сталося в середу вранці біля воріт Американської школи в багатому районі Мадрида Посуело, пише УНН.

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За даними джерел у поліції, на які посилається видання El Pais, на цей час відомо, що Портнов вже збирався сісти в "Мерседес", коли до нього підійшли двоє чи троє нападників і зробили п'ять пострілів.

"Постраждалий збирався сісти у свою машину, чорний "Мерседес", коли його застали двоє чи троє нападників, які вистрілили в нього п'ять разів і втекли з місця злочину в лісистій місцевості. Поліція не повідомляє подробиць про тип використаної зброї, оскільки розслідування лише розпочалося", - пише видання.

"Один постріл, смертельний, був у голову, на рівні шиї, ззаду, але під кутом, а два інших - у тіло, в живіт і бік", - надало інформацію джерело з поліції одному з іспанських видань.

За даними поліцейських джерел, нападники ще не затримані.

При цьому видання El Correo de Pozuelo пише, що "нападник, якого описали як високого худорлявого чоловіка в чорному з помаранчевою поясною сумкою, втік пішки в напрямку Каса-де-Кампо і досі не затриманий".

Доповнення

Раніше джерело, близьке до розслідування, повідомило Reuters, що невідома озброєна людина чи озброєні люди застрелили колишнього українського політика Андрія Портнова в середу вранці біля воріт Американської школи в багатому районі Мадрида Посуело.

Поліція Мадрида повідомила агентству Reuters, що дзвінок про стрілянину надійшов до поліції о 9:15 ранку за місцевим часом (10:15 за Києвом), не назвавши особи жертви.

Радіостанція Cadena SER повідомила, що чоловік вів своїх дітей у школу, коли у нього стріляли.

Як пише Cadena SER, вбивство 52-річного чоловіка біля Американської школи в Мадриді у мадридському місті Посуело-де-Аларкон розслідується. Як зазначає видання, поліція отримала повідомлення "про людину на вулиці з вогнепальними пораненнями".

Після прибуття служба невідкладної медичної допомоги (SUMMA 112), як повідомляється, "констатувала смерть внаслідок травм, несумісних із життям, отриманих внаслідок кількох вогнепальних поранень". "Зокрема, чотири - в область грудей та один - у голову", - сказано у повідомленні.

За даними SER, "жертвою став Андрій Портнов, колишній радник Януковича, який був внесений ЄС до чорного списку за нецільове використання державних коштів та порушення прав людини в Україні". Він, як зауважується, також був одним із натхненників законів, ухвалених для придушення протестів Євромайдану 2014 року, і пізніше потрапив під слідство за обвинуваченням у "державній зраді" у зв'язку з його передбачуваною роллю у вторгненні росії до Криму.

Джерела Cadena SER в поліції повідомляють, що "біля воріт школи на жертву чекав чоловік на мотоциклі, і коли Портнов під'їхав, він вистрілив у нього, а потім втік".

"Хоча жодна з гіпотез не виключена, опитані джерела припускають, що це можливо зведення рахунків", - ідеться у повідомленні.

Співробітники судово-медичної поліції та відділу розслідування вбивств V були відправлені на місце події, де їм доручено провести розслідування для повного з'ясування фактів.

Портнов був заступником голови адміністрації колишнього президента України Віктора Януковича.

Іспанські ЗМІ показали відео з місця стрілянини в Портнова в Мадриді