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Стрельба в Портнова в Мадриде: что известно на данный момент

Киев • УНН

 • 262 просмотра

В Испании возле Американской школы убили Андрея Портнова. Неизвестные подошли к нему и произвели пять выстрелов, один из которых стал смертельным.

Стрельба в Портнова в Мадриде: что известно на данный момент

Испанские издания публикуют подробности убийства Андрея Портнова, которое произошло в среду утром возле ворот Американской школы в богатом районе Мадрида Посуэло, пишет УНН.

Детали

По данным источников в полиции, на которые ссылается издание El Pais, в настоящее время известно, что Портнов уже собирался сесть в "Мерседес", когда к нему подошли двое или трое нападавших и произвели пять выстрелов.

"Пострадавший собирался сесть в свою машину, черный "Мерседес", когда его застали двое или трое нападавших, которые выстрелили в него пять раз и скрылись с места преступления в лесистой местности. Полиция не сообщает подробностей о типе использованного оружия, поскольку расследование только началось", - пишет издание.

"Один выстрел, смертельный, был в голову, на уровне шеи, сзади, но под углом, а два других - в тело, в живот и бок", - предоставил информацию источник из полиции одному из испанских изданий.

По данным полицейских источников, нападавшие еще не задержаны.

При этом издание El Correo de Pozuelo пишет, что "нападавший, которого описали как высокого худощавого мужчину в черном с оранжевой поясной сумкой, скрылся пешком в направлении Каса-де-Кампо и до сих пор не задержан".

Дополнение

Ранее источник, близкий к расследованию, сообщил Reuters, что неизвестный вооруженный человек или вооруженные люди застрелили бывшего украинского политика Андрея Портнова в среду утром возле ворот Американской школы в богатом районе Мадрида Посуэло.

Полиция Мадрида сообщила агентству Reuters, что звонок о стрельбе поступил в полицию в 9:15 утра по местному времени (10:15 по Киеву), не назвав личности жертвы.

Радиостанция Cadena SER сообщила, что мужчина вел своих детей в школу, когда в него стреляли.

Как пишет Cadena SER, убийство 52-летнего мужчины возле Американской школы в Мадриде в мадридском городе Посуэло-де-Аларкон расследуется. Как отмечает издание, полиция получила сообщение "о человеке на улице с огнестрельными ранениями".

После прибытия служба неотложной медицинской помощи (SUMMA 112), как сообщается, "констатировала смерть в результате травм, несовместимых с жизнью, полученных в результате нескольких огнестрельных ранений". "В частности, четыре - в область груди и один - в голову", - сказано в сообщении.

По данным SER, "жертвой стал Андрей Портнов, бывший советник Януковича, который был внесен ЕС в черный список за нецелевое использование государственных средств и нарушение прав человека в Украине". Он, как отмечается, также был одним из вдохновителей законов, принятых для подавления протестов Евромайдана 2014 года, и позже попал под следствие по обвинению в "государственной измене" в связи с его предполагаемой ролью во вторжении россии в Крым.

Источники Cadena SER в полиции сообщают, что "у ворот школы жертву ждал мужчина на мотоцикле, и когда Портнов подъехал, он выстрелил в него, а затем скрылся".

"Хотя ни одна из гипотез не исключена, опрошенные источники предполагают, что это возможно сведение счетов", - говорится в сообщении.

Сотрудники судебно-медицинской полиции и отдела расследования убийств V были отправлены на место происшествия, где им поручено провести расследование для полного выяснения фактов.

Портнов был заместителем главы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Испанские СМИ показали видео с места стрельбы в Портнова в Мадриде21.05.25, 12:59 • 1154 просмотра

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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