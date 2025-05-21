Испанские СМИ показали видео с места стрельбы в Портнова в Мадриде

Испанские СМИ обнародовали видео с места стрельбы в экс-заместителя главы Администрации Президента при экс-президенте Викторе Януковиче Андрея Портнова, пишет УНН.

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На видео видно машины, в частности, "скорой", и работников экстренных служб.

В Мадриде застрелили Портнова - Reuters

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Источник, близкий к расследованию, сообщил Reuters, что неизвестный вооруженный человек или вооруженные люди застрелили бывшего украинского политика Андрея Портнова в среду утром у ворот Американской школы в богатом районе Мадрида Посуэло.

Полиция Мадрида сообщила агентству Reuters, что звонок о стрельбе поступил в полицию в 9:15 утра по местному времени (10:15 по Киеву), не назвав личности жертвы.

Радиостанция Cadena SER сообщила, что мужчина вел своих детей в школу, когда в него стреляли.

Как пишет Cadena SER, убийство 52-летнего мужчины возле Американской школы в Мадриде в мадридском городе Посуэло-де-Аларкон расследуется. Как отмечает издание, полиция получила сообщение "о человеке на улице с огнестрельными ранениями".

По прибытии служба неотложной медицинской помощи (SUMMA 112), как сообщается, "констатировала смерть вследствие травм, несовместимых с жизнью, полученных в результате нескольких огнестрельных ранений". "В частности, четыре - в область груди и один - в голову", - говорится в сообщении.

По данным SER, "жертвой стал Андрей Портнов, бывший советник Януковича, который был внесен ЕС в черный список за нецелевое использование государственных средств и нарушение прав человека в Украине". Он, как отмечается, также был одним из вдохновителей законов, принятых для подавления протестов Евромайдана 2014 года, и позже попал под следствие по обвинению в "государственной измене" в связи с его предполагаемой ролью во вторжении россии в Крым.

Источники Cadena SER в полиции сообщают, что "у ворот школы жертву ждал мужчина на мотоцикле, и когда Портнов подъехал, он выстрелил в него, а затем скрылся".

"Хотя ни одна из гипотез не исключена, опрошенные источники предполагают, что это возможно сведение счетов", - говорится в сообщении.

Сотрудники судебно-медицинской полиции и отдела расследования убийств V были отправлены на место происшествия, где им поручено провести расследование для полного выяснения фактов.

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Портнов был заместителем главы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича.