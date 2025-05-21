Вбивство Портнова в Мадриді: що відомо про мотиви вбивці

У Національній поліції Іспанії підтвердили загибель колишнього сорантника експрезидента Віктора Януковича Андрія Портнова. Наразі правоохоронці не можуть відповісти на питання щодо мотивів вбивства. Про це повідомило джерело проекту "Схеми" "Радіо Свобода", повідомляє УНН.

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Іспанські правоохоронці уточнили, що вбивство сталося в місті Посуело-де-Аларкон. Близько 9:15 ранку правоохоронцям повідомили про людину з вогнепальним пораненням.

Загалом у Портнова стріляли декілька разів, коли він збирався сісти до автомобіля. Кілька невідомих вистрілили йому в спину і в голову, а потім зникли з місця події в лісосмузі.

В МВС Іспанії не відповіли на запитання щодо мотивів вбивства чи національності нападників.

Нагадуємо

Раніше джерело, близьке до розслідування, повідомило Reuters, що невідома озброєна людина чи озброєні люди застрелили колишнього українського політика Андрія Портнова в середу вранці біля воріт Американської школи в багатому районі Мадрида Посуело. Радіостанція Cadena SER повідомила, що чоловік вів своїх дітей у школу, коли у нього стріляли.