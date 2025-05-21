Убийство Портнова в Мадриде: что известно о мотивах убийцы

В Национальной полиции Испании подтвердили гибель бывшего соратника экс-президента Виктора Януковича Андрея Портнова. Пока правоохранители не могут ответить на вопрос о мотивах убийства. Об этом сообщил источник проекта "Схемы" "Радио Свобода", сообщает УНН.

Детали

Испанские правоохранители уточнили, что убийство произошло в городе Посуэло-де-Аларкон. Около 9:15 утра правоохранителям сообщили о человеке с огнестрельным ранением.

В общем, в Портнова стреляли несколько раз, когда он собирался сесть в автомобиль. Несколько неизвестных выстрелили ему в спину и в голову, а затем скрылись с места происшествия в лесополосе.

В МВД Испании не ответили на вопрос о мотивах убийства или национальности нападавших.

Напоминаем

Ранее источник, близкий к расследованию, сообщил Reuters, что неизвестный вооруженный человек или вооруженные люди застрелили бывшего украинского политика Андрея Портнова в среду утром у ворот Американской школы в богатом районе Мадрида Посуэло. Радиостанция Cadena SER сообщила, что мужчина вел своих детей в школу, когда в него стреляли.