Департамент юстиции США, Совбез Нидерландов, Нацпол Испании - в КНИИСЭ рассказали, с кем сотрудничают по фиксации российских военных преступлений
Киев • УНН
КНИИСЭ сотрудничает с учреждениями США, Нидерландов и Испании по фиксации военных преступлений россии. Проведено более 30 тысяч экспертиз, результаты которых могут быть использованы в международных судах.
Уважаемые правоохранительные, юридические, судебно-экспертные учреждения из США, Нидерландов, Испании и многих других стран сотрудничают с украинскими специалистами по фиксации российских военных преступлений. Как происходит это взаимодействие, каким образом оно ускорит привлечение рф к ответственности в международных судах рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины Александр Рувин в комментарии УНН.
По словам директора КНИИСЭ, с начала полномасштабной российской агрессии вторжения россии на территорию Украины по факту российских преступлений специалистам Института назначено более 30 тысяч судебных экспертиз. После выполнения всех процедур, с их результатами могут ознакомиться международные институты.
"С начала полномасштабного российского военного вторжения России на территорию Украины по факту российских преступлений в КНИИСЭ назначено более 30 тысяч судебных экспертиз. Сотрудничество с правоохранительными органами и всеми ответственными украинскими органами и учреждениями в этом контексте является ключевым фактором обеспечения всестороннего и объективного расследования преступлений россии против Украины.
Партнеры Института, с которыми мы имеем подписанные договоры и меморандумы о сотрудничестве - это более 60 украинских представительств и более 30 зарубежных, в числе которых: Институт судебных экспертиз, Национальная полиция и Совет безопасности Нидерландов, Австралийская федеральная полиция, Департамент юстиции США, Национальная Полиция Испании и другие представители", - отметил Александр Рувин.
Он добавил, что такое сотрудничество является залогом доказательства военных преступлений россии в международных судах.
"Экспертами КНИИСЭ постоянно осуществляются мероприятия для повышения профессиональной квалификации и обмена опытом с партнерами. Это обеспечивает высокий уровень профессионализма и позволяет использовать новейшие методики и технологии в своей работе. Также соответствующее сотрудничество является залогом подготовки научно обоснованных выводов, которые станут доказательствами в международных судебных процессах", - подчеркнул директор КНИИСЭ.
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