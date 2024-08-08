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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Департамент юстиции США, Совбез Нидерландов, Нацпол Испании - в КНИИСЭ рассказали, с кем сотрудничают по фиксации российских военных преступлений

Департамент юстиции США, Совбез Нидерландов, Нацпол Испании - в КНИИСЭ рассказали, с кем сотрудничают по фиксации российских военных преступлений

Киев  •  УНН

8 августа 2024, 13:51  •  7279 просмотра

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КНИИСЭ сотрудничает с учреждениями США, Нидерландов и Испании по фиксации военных преступлений россии. Проведено более 30 тысяч экспертиз, результаты которых могут быть использованы в международных судах.

Уважаемые правоохранительные, юридические, судебно-экспертные учреждения из США, Нидерландов, Испании и многих других стран сотрудничают с украинскими специалистами по фиксации российских военных преступлений. Как происходит это взаимодействие, каким образом оно ускорит привлечение рф к ответственности в международных судах рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины Александр Рувин в комментарии УНН.

По словам директора КНИИСЭ, с начала полномасштабной российской агрессии вторжения россии на территорию Украины по факту российских преступлений специалистам Института назначено более 30 тысяч судебных экспертиз. После выполнения всех процедур, с их результатами могут ознакомиться международные институты. 

"С начала полномасштабного российского военного вторжения России на территорию Украины по факту российских преступлений в КНИИСЭ назначено более 30 тысяч судебных экспертиз. Сотрудничество с правоохранительными органами и всеми ответственными украинскими органами и учреждениями в этом контексте является ключевым фактором обеспечения всестороннего и объективного расследования преступлений россии против Украины. 

Партнеры Института, с которыми мы имеем подписанные договоры и меморандумы о сотрудничестве - это более 60 украинских представительств и более 30 зарубежных, в числе которых: Институт судебных экспертиз, Национальная полиция и  Совет безопасности Нидерландов, Австралийская федеральная полиция, Департамент юстиции США, Национальная Полиция Испании и другие представители", - отметил Александр Рувин.

Он добавил, что такое сотрудничество является залогом доказательства военных преступлений россии в международных судах. 

"Экспертами КНИИСЭ постоянно осуществляются мероприятия для повышения профессиональной квалификации и обмена опытом с партнерами. Это обеспечивает высокий уровень профессионализма и позволяет использовать новейшие методики и технологии в своей работе. Также соответствующее сотрудничество является залогом подготовки научно обоснованных выводов, которые станут доказательствами в международных судебных процессах", - подчеркнул директор КНИИСЭ.

Створення тривимірних моделей місць воєнних злочинів рф - фахівці КНДІСЕ почнуть використовувати технологію eyesCloud3D22 июля 2024, 08:12 • 83469 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаКриминал и ЧП
ministerstvo-yustitsii-soedinennikh-shtatov-amerikiМинистерство юстиции Соединенных Штатов Америки
natsionalnii-korpus-politsii-ispaniyaНациональный корпус полиции (Испания)
ispaniyaИспания
niderlandiНидерланды
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