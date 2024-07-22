Создание трехмерных моделей мест военных преступлений рф - специалисты КНИИСЭ начнут использовать технологию eyesCloud3D

Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции Украины получил бесплатную лицензию на использование инновационного продукта eyesCloud3D. Что собой представляет эта технология, и как она улучшит фиксацию военных преступлений россии рассказал директор КНИИСЭ Александр Рувин в комментарии УНН.

Детали

По его словам, EyesCloud3D - это инновационный продукт, который позволяет создавать трехмерные модели объектов и поверхностей.

Эта технология использует фотограмметрию, что позволяет проводить измерения в трех измерениях и вычислять объемы с помощью изображений, снятых любым типом камеры. Благодаря этому, удается с большой точностью документировать все обстоятельства на местах событий и проводить детальный анализ полученных данных. Кроме того, важно, что к исходной информации можно неоднократно повторно обращаться в любой нужный момент. Например, обстоятельства на местах событий после российских ракетных обстрелов остаются доступными для анализа даже после ликвидации последствий, - объяснил Александр Рувин.

Директор КНИИСЭ подчеркнул, что работа украинских экспертов должна соответствовать стандартам Европейской сети судебно-экспертных учреждений. Это гарантирует высокое качество и достоверность проведенных исследований, что является критически важным для справедливого расследования и судебного процесса. А использование таких инновационных продуктов, как eyesCloud3D, помогает обеспечить соответствие этим стандартам.

Применение современных технологий, таких как eyesCloud3D, является важным шагом на пути к совершенствованию судебной экспертизы в Украине. Это повышает качество проводимых исследований, но и способствует справедливости и правосудию, что является основой демократического общества. Использование инновационных методов позволяет украинским экспертам эффективнее противодействовать преступлениям и обеспечивать справедливый судебный процесс, - подытожил директор КНИИСЭ.

Дополнительно

В десятую годовщину сбития в небе над Украиной самолета рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, в результате которого погибло 298 человек, Александр Рувин напомнил, благодаря каким именно экспертизам удалось доказать, что россия причастна к этому преступлению.