Создание трехмерных моделей мест военных преступлений рф - специалисты КНИИСЭ начнут использовать технологию eyesCloud3D

Киев • УНН
КНИИСЭ получил бесплатную лицензию на использование инновационного продукта eyesCloud3D. Это повысит качество экспертиз и соответствие европейским стандартам.
Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции Украины получил бесплатную лицензию на использование инновационного продукта eyesCloud3D. Что собой представляет эта технология, и как она улучшит фиксацию военных преступлений россии рассказал директор КНИИСЭ Александр Рувин в комментарии УНН.
Детали
По его словам, EyesCloud3D - это инновационный продукт, который позволяет создавать трехмерные модели объектов и поверхностей.
Эта технология использует фотограмметрию, что позволяет проводить измерения в трех измерениях и вычислять объемы с помощью изображений, снятых любым типом камеры. Благодаря этому, удается с большой точностью документировать все обстоятельства на местах событий и проводить детальный анализ полученных данных. Кроме того, важно, что к исходной информации можно неоднократно повторно обращаться в любой нужный момент. Например, обстоятельства на местах событий после российских ракетных обстрелов остаются доступными для анализа даже после ликвидации последствий,
Директор КНИИСЭ подчеркнул, что работа украинских экспертов должна соответствовать стандартам Европейской сети судебно-экспертных учреждений. Это гарантирует высокое качество и достоверность проведенных исследований, что является критически важным для справедливого расследования и судебного процесса. А использование таких инновационных продуктов, как eyesCloud3D, помогает обеспечить соответствие этим стандартам.
Применение современных технологий, таких как eyesCloud3D, является важным шагом на пути к совершенствованию судебной экспертизы в Украине. Это повышает качество проводимых исследований, но и способствует справедливости и правосудию, что является основой демократического общества. Использование инновационных методов позволяет украинским экспертам эффективнее противодействовать преступлениям и обеспечивать справедливый судебный процесс,
Дополнительно
В десятую годовщину сбития в небе над Украиной самолета рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, в результате которого погибло 298 человек, Александр Рувин напомнил, благодаря каким именно экспертизам удалось доказать, что россия причастна к этому преступлению.