Бывшего соратника Януковича Андрея Портнова застрелили в Испании – МИД подтвердило
Киев • УНН
В Испании убит бывший заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов. Полиция расследует нападение группы лиц, посольство Украины сотрудничает с правоохранителями.
МИД Украины подтвердил убийство бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД.
Детали
По информации посольства Украины в Испании, 21 мая утром в Посуэло-де-Аларкон, провинция Мадрид, был убит гражданин Украины. По предварительной информации правоохранительных органов, нападение было совершено группой лиц. Расследование осуществляет Группа убийств №5 совместно с Отделом криминалистики Мадридского регионального управления Национальной полиции Испании
В частности, по информации, по состоянию на 22 мая задержаний подозреваемых по делу еще не произошло.
Посольство находится на постоянном контакте с правоохранительными органами и ожидает более подробной информации в ответ на официальный запрос в национальную полицию Испании. Дело находится на контроле дипучреждения
Напомним
Ранее источник, близкий к расследованию, сообщил Reuters, что неизвестный вооруженный человек или вооруженные люди застрелили бывшего украинского политика Андрея Портнова в среду утром у ворот Американской школы в богатом районе Мадрида Посуэло. Радиостанция Cadena SER сообщила, что мужчина вел своих детей в школу, когда в него стреляли.
В Национальной полиции Испании подтвердили гибель бывшего соратника экс-президента Виктора Януковича Андрея Портнова.