Бывшего соратника Януковича Андрея Портнова застрелили в Испании – МИД подтвердило

МИД Украины подтвердил убийство бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД.

По информации посольства Украины в Испании, 21 мая утром в Посуэло-де-Аларкон, провинция Мадрид, был убит гражданин Украины. По предварительной информации правоохранительных органов, нападение было совершено группой лиц. Расследование осуществляет Группа убийств №5 совместно с Отделом криминалистики Мадридского регионального управления Национальной полиции Испании

В частности, по информации, по состоянию на 22 мая задержаний подозреваемых по делу еще не произошло.

Посольство находится на постоянном контакте с правоохранительными органами и ожидает более подробной информации в ответ на официальный запрос в национальную полицию Испании. Дело находится на контроле дипучреждения