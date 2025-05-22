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Бывшего соратника Януковича Андрея Портнова застрелили в Испании – МИД подтвердило

Киев • УНН

 • 562 просмотра

В Испании убит бывший заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов. Полиция расследует нападение группы лиц, посольство Украины сотрудничает с правоохранителями.

Бывшего соратника Януковича Андрея Портнова застрелили в Испании – МИД подтвердило

МИД Украины подтвердил убийство бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД.

Детали

По информации посольства Украины в Испании, 21 мая утром в Посуэло-де-Аларкон, провинция Мадрид, был убит гражданин Украины. По предварительной информации правоохранительных органов, нападение было совершено группой лиц. Расследование осуществляет Группа убийств №5 совместно с Отделом криминалистики Мадридского регионального управления Национальной полиции Испании

 - говорится в сообщении.

В частности, по информации, по состоянию на 22 мая задержаний подозреваемых по делу еще не произошло. 

Посольство находится на постоянном контакте с правоохранительными органами и ожидает более подробной информации в ответ на официальный запрос в национальную полицию Испании. Дело находится на контроле дипучреждения

- пояснили в МИД.

Напомним

Ранее источник, близкий к расследованию, сообщил Reuters, что неизвестный вооруженный человек или вооруженные люди застрелили бывшего украинского политика Андрея Портнова в среду утром у ворот Американской школы в богатом районе Мадрида Посуэло. Радиостанция Cadena SER сообщила, что мужчина вел своих детей в школу, когда в него стреляли.

В Национальной полиции Испании подтвердили гибель бывшего соратника экс-президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

Алина Волянская

Алина Волянская

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