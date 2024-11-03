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Масштабные наводнения в Испании: количество жертв возросло до 214

Масштабные наводнения в Испании: количество жертв возросло до 214

Киев  •  УНН

12:23 • 6630 просмотра

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На востоке Испании из-за разрушительных наводнений погибло 214 человек, больше всего в Валенсии. Власти усиливают присутствие правоохранителей из-за угрозы мародерства и продолжают спасательные работы.

В Испании количество жертв разрушительных наводнений на востоке страны достигло уже 214 человек. Об этом пишет El Pais, сообщает УНН

Детали

210 человек погибли в Валенсии, трое в Кастилья-Ла-Манче и еще один в Андалусии. 

В Валенсии, наиболее пострадавшем районе, продолжаются спасательные работы.  В  метеорологическом агентстве страны передают об угрозе сильных штормов с  большим количеством осадков. 

Нацполиция сообщает, что усилила присутствие на улицах, чтобы гарантировать безопасность граждан. Отмечается, что в ночь на 3 ноября было задержано  20 человек с подозрением на кражи в районах, пострадавших от наводнений. 

Дополнение

Правительство Испании распорядилось о крупнейшем в мирное время развертывании военных и сил безопасности в регионе Валенсия, пострадавшем от наводнения, на фоне того, как страна борется с крупнейшим стихийным бедствием за десятилетия. 

Напомним  

Ливни 29 октября разрушили дома, дороги и мосты, оставили сотни людей пропавшими без вести. В частях Валенсии выпала годовая норма осадков за несколько часов.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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