Масштабные наводнения в Испании: количество жертв возросло до 214
Киев • УНН
На востоке Испании из-за разрушительных наводнений погибло 214 человек, больше всего в Валенсии. Власти усиливают присутствие правоохранителей из-за угрозы мародерства и продолжают спасательные работы.
В Испании количество жертв разрушительных наводнений на востоке страны достигло уже 214 человек. Об этом пишет El Pais, сообщает УНН.
Детали
210 человек погибли в Валенсии, трое в Кастилья-Ла-Манче и еще один в Андалусии.
В Валенсии, наиболее пострадавшем районе, продолжаются спасательные работы. В метеорологическом агентстве страны передают об угрозе сильных штормов с большим количеством осадков.
Нацполиция сообщает, что усилила присутствие на улицах, чтобы гарантировать безопасность граждан. Отмечается, что в ночь на 3 ноября было задержано 20 человек с подозрением на кражи в районах, пострадавших от наводнений.
Дополнение
Правительство Испании распорядилось о крупнейшем в мирное время развертывании военных и сил безопасности в регионе Валенсия, пострадавшем от наводнения, на фоне того, как страна борется с крупнейшим стихийным бедствием за десятилетия.
Напомним
Ливни 29 октября разрушили дома, дороги и мосты, оставили сотни людей пропавшими без вести. В частях Валенсии выпала годовая норма осадков за несколько часов.