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Полиция Испании начала расследование смерти форварда «Тенерифе» — СМИ

Киев • УНН

 • 894 просмотра

Полиция Испании расследует смерть форварда «Тенерифе» Хесуса де Мигеля после столкновения с вратарём «Андорры». Овоне может\r\nгрозить до 4 лет лишения свободы.

Полиция Испании начала расследование смерти форварда «Тенерифе» — СМИ
Фото иллюстративное

Национальная полиция Испании начала расследование смерти форварда «Тенерифе» Хесуса де Мигеля после столкновения с вратарём Хесусом Овоно в матче против «Андорры», принадлежащей Жерару Пике. Согласно испанским законам, голкиперу может грозить до 4 лет лишения свободы. Об этом передаёт УНН со ссылкой на испанские СМИ.  

Полиция начала расследование обстоятельств смерти футболиста, наступившей в результате жёсткого столкновения с вратарём «Андорры» Хесусом Овоно. Как сообщили источники в полиции агентству EFE, расследование в настоящее время находится под судебным надзором 

Источники издания в Высшем суде Канарских островов объяснили, что любая смерть, причина которой не считается естественной — будь то несчастный случай или другие обстоятельства, — автоматически приводит к возбуждению судебного дела, как это произошло в данном случае.

Издание добавляет, что главный прокурор Санта-Крус-де-Тенерифе Хосе Луис Санчес-Хауреги заявил, что возбудить уголовное дело по факту смерти футболиста «очень сложно», поскольку столкновение произошло во время матча.

Он добавил, что сначала необходимо изучить выводы Спортивной дисциплинарной комиссии.

В разговоре с агентством EFE Санчес-Хауреги сослался на давние прецеденты Верховного суда, согласно которым травмы, полученные во время занятий спортом, как правило, не подлежат наказанию, за исключением таких случаев, как умышленное нападение одного игрока на другого во время остановки игры.

Прокурор отметил, что первым шагом станет изучение отчёта арбитра, а затем — ожидание решения Спортивной дисциплинарной комиссии.

В частности, по его словам, необходимо будет установить, признала ли комиссия эпизод, приведший к смертельной травме, опасным или неосторожным, а также считала ли она, что Овоно ударил де Мигеля с намерением причинить вред. 

Дополнение

УНН сообщал, что нападающий испанского «Тенерифе» Хесус де Мигель умер в возрасте 30 лет из-за остановки сердца после столкновения во время матча против «Андорры». 

На 7-й минуте матча голкипер «Андорры» Хесус Овоно врезался коленом в форварда «Тенерифе» Хесуса де Мигеля. Де Мигель лежал неподвижно, пока игроки обеих команд вызывали медицинскую помощь. Овоно получил прямую красную карточку.

В «Андорре», принадлежащей бывшему защитнику «Барселоны» и сборной Испании Жерару Пике, заявили, что глубоко потрясены смертью Хесуса де Мигеля. 

Мы понимаем, что никакие слова не смогут облегчить такую боль, но хотим, чтобы они знали: мы рядом с ними и глубоко разделяем их скорбь. Мы также хотим выразить всю нашу поддержку клубу «Тенерифе», его игрокам, тренерскому штабу, сотрудникам и болельщикам. Мы глубоко потрясены произошедшим и разделяем боль, которую переживает клуб. С самого первого момента мы поддерживаем с ними связь и готовы оказать любую необходимую помощь. Мы также поддерживаем связь с Ла Лигой, правительством Андорры и соответствующими организациями, чтобы предложить всё наше сотрудничество и необходимую поддержку в эти чрезвычайно сложные времена. Мы также обратились с просьбой о переносе следующего матча против «Мальорки», поскольку считаем, что сейчас наступил момент глубокой скорби, когда должны преобладать уважение и поддержка всех, кого это затронуло 

Как сообщает COPE, вратарь «Андорры» Овоно в настоящее время не может прийти в себя после трагического инцидента. Игрок сборной Экваториальной Гвинеи закрыл свой аккаунт в Instagram и хочет лично извиниться перед семьёй нападающего «Тенерифе», прежде чем делать какие-либо публичные заявления. 

Издание Sport.es писало, что Овоно может быть привлечён к уголовной ответственности. Издание отмечало, что с юридической точки зрения тяжесть травм автоматически не означает наличия преступления. Однако Уголовный кодекс Испании позволяет привлечь к ответственности, если будет доказано, что поведение вышло за рамки рисков, свойственных занятиям спортом. 

Статья 142 Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от одного до четырех лет для лица, причинившего смерть другому лицу вследствие грубой неосторожности. В случаях менее грубой неосторожности предусматриваются штрафы сроком от трех до восемнадцати месяцев.

Для применения этих положений необходимо доказать, что футболист совершил имеющее уголовно-правовое значение нарушение своей обязанности проявлять осторожность и что существует причинно-следственная связь между его поведением и наступившим последствием. Судебная практика различает несчастные случаи, свойственные соревнованиям, и действия, которые явно выходят за рамки обычных рисков. Фол, за который показывают красную карточку, не обязательно является преступлением, но и не исключается автоматически из возможного уголовного расследования. В деле Овоно решающее значение будет иметь анализ видеозаписей, положения мяча, манеры выполнения прыжка и реальной возможности избежать столкновения. Также важное значение будут иметь медицинские заключения и экспертизы для установления последствий удара

Футболист «Тенерифе» Хесус де Мигель умер после столкновения во время матча03.11.26, 15:51 • 2718 просмотров

Павел Башинский

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