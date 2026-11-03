Поліція Іспанії розпочала розслідування щодо смерті форварда “Тенеріфе” - ЗМІ

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Національна поліція Іспанії розпочала розслідування щодо смерті форварда "Тенеріфе" Хесуса де Мігеля після зіткнення із воротарем Хесусом Овоно у матчі проти "Андорри", яка належить Жерару Піке. За іспанськими законами, голкіперу може загрожувати до 4 років позбавлення волі. Про це передає УНН з посиланням на іспанські ЗМІ.

Поліція розпочала розслідування обставин смерті футболіста, що сталася внаслідок жорсткого зіткнення з воротарем "Андорри" Хесусом Овоно. Як повідомили джерела в поліції агентству EFE, розслідування наразі перебуває під судовим наглядом - пише видання EFE.

Джерела видання у Вищому суді Канарських островів пояснили, що будь-яка смерть, причина якої не вважається природною, чи то внаслідок нещасного випадку, чи з інших обставин, автоматично призводить до порушення судової справи, як це сталося в даному випадку.

Видання додає, що головний прокурор Санта-Крус-де-Тенеріфе Хосе Луїс Санчес-Хаурегі заявив, що порушити кримінальну справу щодо смерті футболіста "дуже складно", оскільки зіткнення сталося під час матчу.

Він додав, що спершу необхідно вивчити висновки Спортивної дисциплінарної комісії.

У розмові з агентством EFE Санчес-Хаурегі послався на давні прецеденти Верховного суду, згідно з якими травми, отримані під час занять спортом, як правило, не підлягають покаранню, за винятком таких випадків, як умисний напад одного гравця на іншого під час зупинки гри.

Прокурор зазначив, що першим кроком буде вивчення звіту арбітра, а потім - очікування рішення Спортивної дисциплінарної комісії.

Зокрема, за його словами, необхідно буде встановити, чи визнала комісія епізод, що призвів до смертельної травми, небезпечним або необережним, а також чи вважала вона, що Овоно вдарив Де Мігеля з наміром заподіяти шкоду.

Доповнення

УНН повідомляв, що нападник іспанського "Тенеріфе" Хесус де Мігель помер у віці 30 років через зупинку серця після зіткнення під час матчу проти "Андорри".

На 7 хвилині матчу голкіпер "Андорри" Хесус Овоно врізався коліном у форварда "Тенеріфе" Хесуса де Мігеля. Де Мігель лежав нерухомо, поки гравці обох команд викликали медичну допомогу. Овоно отримав пряму червону картку.

У "Андоррі", яка належить колишньому захиснику "Барселони" та збірної Іспанії Жерару Піке заявили, що глибоко вражені смертю Хесуса де Мігеля.

Ми розуміємо, що жодні слова не зможуть полегшити такий біль, але хочемо, щоб вони знали: ми поруч із ними і глибоко поділяємо їхній смуток. Ми також хочемо висловити всю нашу підтримку клубу "Тенеріфе", його гравцям, тренерському штабу, працівникам та вболівальникам. Ми глибоко вражені тим, що сталося, і поділяємо біль, який переживає клуб. З самого першого моменту ми перебуваємо з ними на зв’язку і готові надати будь-яку необхідну допомогу. Так само ми підтримуємо зв’язок із Ла Лігою, урядом Андорри та відповідними організаціями, щоб запропонувати всю нашу співпрацю та необхідну підтримку в ці надзвичайно складні часи. Ми також звернулися з проханням про перенесення наступного матчу проти "Мальорки", оскільки вважаємо, що це моменти глибокого горя, в яких повинні переважати повага та підтримка всіх тих, кого це торкнулося заявили в клубі.

Як повідомляє COPE, голкіпер "Андорри" Овоно наразі не може оговтатися від трагічного інциденту. Гравець збірної Екваторіальної Гвінеї закрив свій акаунт в Instagram і хоче особисто вибачитися перед сім'єю нападника "Тенеріфе", перш ніж робити будь-які публічні заяви.

Видання Sport.es писало, що Овоно може бути притягнутий до кримінальної відповідальності. Видання зазначало, що з юридичної точки зору тяжкість травм не означає автоматично наявності злочину. Проте Кримінальний кодекс Іспанії дозволяє притягнути до відповідальності, якщо доведено, що поведінка виходила за межі ризиків, властивих заняттям спортом.

Стаття 142 Кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від одного до чотирьох років для особи, яка спричинила смерть іншої особи внаслідок грубої необережності. У випадках менш грубої необережності передбачаються штрафи строком від трьох до вісімнадцяти місяців.

Для застосування цих положень необхідно довести, що футболіст вчинив кримінально-правово значуще порушення свого обов’язку дбайливості та що існує причинно-наслідковий зв’язок між його поведінкою та наслідком, що настав. Судова практика розрізняє нещасні випадки, властиві змаганням, та ті дії, які явно виходять за межі звичайних ризиків. Фол, за який показують червону картку, не обов’язково є злочином, але й не виключається автоматично з можливого кримінального розслідування. У справі Овоно вирішальне значення матиме аналіз відеозаписів, положення м’яча, манеру виконання стрибка та реальні можливості уникнути зіткнення. Також важливе значення матимуть медичні висновки та експертизи для встановлення наслідків удару - зазначало видання

Футболіст “Тенерифе” Хесус де Мігель помер після зіткнення під час матчу