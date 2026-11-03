Футболіст “Тенерифе” Хесус де Мігель помер після зіткнення під час матчу

Нападник іспанського "Тенерифе" Хесус де Мігель помер у віці 30 років через зупинку серця після зіткнення під час матчу проти "Андорри". Спортсмена госпіталізували з футбольного поля, але врятувати медикам його, на жаль, не вдалося. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Смерть гравця підтвердив іспанський клуб "Тенеріфе".

З розбитим серцем і не в змозі повірити, що це правда, ми повідомляємо про трагічну смерть Хесуса де Мігеля Аламади у вівторок, 3 листопада 2026 року, о 8:00 ранку. Немає слів втіхи. Ми стоїмо поруч з його спустошеною родиною, близькими та всією спільнотою CD Tenerife. Спочивай з миром - йдеться у повідомленні клубу.

У мережі з'явилось відео трагедії, що сталась на футбольному полі.

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Медики надавали де Мігелю допомогу на полі понад п'ять хвилин, перш ніж його доставили до лікарні каретою швидкої допомоги.

Матч Другого дивізіону проти Андорри був перерваний на сьомій хвилині компенсованого часу після того, як Де Мігель знепритомнів після зіткнення з воротарем гостей Хесусом Овоно, який вибіг зі свого штрафного майданчика, щоб вибити довгий пас, і вдарив нападника коліном у груди. Де Мігель лежав нерухомо, поки гравці обох команд викликали медичну допомогу. Овоно отримав пряму червону картку - пише видання.

За наявною інформацією, іспанська федерація футболу перенесла всі матчі, заплановані на вівторок, зокрема ігри Кубка Іспанії. Керівний орган також скасував офіційну презентацію гравця збірної Іспанії до 21 року проти Японії на знак поваги та солідарності з родиною Де Мігеля, його товаришами по команді та вболівальниками "Тенерифе".

УЄФА оголосив, що цього тижня перед усіма європейськими матчами буде дотримано періоду тиші. Іспанські команди "Атлетіко" Мадрид, "Барселона" та "Вільярреал" у вівторок гратимуть у Лізі чемпіонів - пише видання.

Співчуття родині, друзям і клубу футболіста також висловили клуби "Барселона","Реал Мадрид" та команди по всій Іспанії.

Ми розбиті горем через смерть Хесуса де Мігеля Аламеди. Ми шукали слів і знайшли лише тишу - сказав президент УЄФА Александер Чеферін.

Де Мігель народився в Мадриді в 1996 році та перейшов до Тенерифе з Кастельона перед сезоном 2025-26, забивши 11 голів минулого сезону.

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