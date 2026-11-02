У Китаї не транслювали матч "Реала" після скандалу з Мбаппе

Матч мадридського "Реала" проти "Расінг Сантандер" цими вихідними не транслювали на китайському телебаченні та стримінгових платформах через негативну реакцію на заяви Кіліана Мбаппе, які частина китайських користувачів сприйняла як неповагу до Мао Цзедуна. Про це повідомляє видання Bloomberg, передає УНН.

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"Матч "Реал Мадрид" проти "Расінг Сантандер" не з'явився в програмі китайського державного мовника CCTV у неділю, а також не був знайдений на потоковій платформі Migu Video від China Mobile, яка володіє правами на трансляцію матчів іспанської ліги Ла Ліги в материковому Китаї. Інші матчі Ла Ліги, зіграні в неділю, залишилися доступними на Migu. Припинення трансляції сталося після суперечки минулого тижня, спричиненої заявами Мбаппе, які багато китайських користувачів мережі інтерпретували як неповагу до Мао, лідера-засновника сучасного Китаю. Наслідки швидко поширилися за межі соціальних мереж: китайське державне телебачення прибрало його матчі та рекламу, а великі китайські споживчі бренди розірвали зв'язки з гравцем", – пише видання.

За інформацією видання, Мбаппе, мадридський "Реал" і Ла Ліга минулого тижня вибачилися. Водночас поки невідомо, як довго триватиме негативна реакція та чи матиме вона тривалий вплив на комерційну привабливість футболіста в Китаї. До того ж, партнери Мбаппе, зокрема, On Holdings і Dior від LVMH - також видалили із соцмереж пов’язаний контент за участю гравця.

"Китай залишається важливим і зростаючим ринком для європейських футбольних ліг, пропонуючи значні можливості для цифрової взаємодії з уболівальниками, споживчого мерчандайзингу та корпоративного спонсорства", – пише видання.

Нагадаємо

Невдалий жарт капітана збірної Франції та форварда мадридського "Реала" Кіліану Мбаппе коштував рекламних угод у Китаї та спричинив дипломатичну кризу у футбольному світі. Сказана фраза про мем із Мао Цзедуном обурила Пекін, через що вибачатися довелося не лише самому футболісту, а й керівництву всієї іспанської Ла Ліги.

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