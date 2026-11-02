У Китаї не транслювали матч "Реала" після скандалу з Мбаппе

$45.350.1850.680.00
ukenru
Ексклюзив
06:35 • 14611 перегляди
Довіра на $113 млн: що для української оборонки означає кредит для Fire Point під держгарантію ДаніїPhoto
05:50 • 16521 перегляди
росія втратила рекордні 2 500 військових за добу, по одному кожні 35 секунд – Генштаб
05:21 • 16554 перегляди
Нічні атаки рф по регіонах України: куди бив ворог та наслідки ударівPhotoVideo
03:17 • 20604 перегляди
російська ракета "Філін", яку почали застосовувати проти України, має суттєві обмеження: що відомо про її небезпеку
2 листопада, 02:16 • 19267 перегляди
росія втратила рекордні 54 400 військових за жовтень, але не досягла своїх цілей – Сибіга
2 листопада, 01:17 • 18542 перегляди
Чим Україна може замінити дефіцитні ракети до Patriot вже цієї зими: експерти назвали можливі варіанти
2 листопада, 00:14 • 16926 перегляди
Після фейкових тривог в Україні хтось зламав російський застосунок МНС та оголосив загрозу ядерного удару по рф – АТЕШPhoto
1 листопада, 23:37 • 14674 перегляди
У російській нижньогородській області обмежили продаж бензину до 40 літрів після удару по НПЗ
1 листопада, 22:38 • 13891 перегляди
Фінляндія домагатиметься заборони на в'їзд російських спортсменів до ЄС через війну проти України
1 листопада, 21:31 • 16085 перегляди
У Києві спростували радіаційну загрозу та закликали орієнтуватися на "Київ Цифровий" і вуличну систему оповіщення
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+8°
1.7м/с
86%
759мм
Популярнi новини
Відомий фітнес-блогер Ліам Фіцджеральд загинув у ДТП на мотоциклі у віці 29 років1 листопада, 23:05 • 16827 перегляди
21 євродепутат вимагає нових санкцій проти росії через повернення її хокейних збірних на міжнародні турніри2 листопада, 00:05 • 10036 перегляди
У росії силовики затримували людей у костюмах банана та динозавра під час святкування Гелловіну2 листопада, 02:05 • 11368 перегляди
Вчені відтворили обличчя людини, яка жила 315 тисяч років тому: як виглядав один із найдавніших Homo sapiensPhoto03:05 • 10943 перегляди
Удар рф по гуртожитку з переселенцями на Вінничині забрав життя 2 людей, ще 6 поранені, серед них 4 дітей04:17 • 13136 перегляди
Публікації
Довіра на $113 млн: що для української оборонки означає кредит для Fire Point під держгарантію ДаніїPhoto
Ексклюзив
06:35 • 14617 перегляди
Як правильно обрізати смородину восени: п'ять кроків для здорового куща та доброго врожаю1 листопада, 13:07 • 43071 перегляди
Астрологічний прогноз на 2–8 листопада 2026 року: гучні заяви світових лідерів, дипломатичні можливості та напружені дні для України
Ексклюзив
1 листопада, 10:55 • 47870 перегляди
Сподіваємося пройти зиму без критичних ситуацій - у Мінінфраструктури розповіли, як підготували КиївщинуPhoto31 жовтня, 12:00 • 61729 перегляди
Топ-10 рослин, які захищають оселі від негативу та невдач31 жовтня, 09:59 • 61856 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Беньямін Нетаньягу
Джей Ді Венс
Меланія Трамп
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Іран
Одеська область
Реклама
УНН Lite
У Китаї не транслювали матч "Реала" після скандалу з Мбаппе08:42 • 32 перегляди
Гайді Клум з'явилася на Гелловіні без чоловіка та пояснила його несподівану відсутність05:46 • 7780 перегляди
Сьюкі Вотерхаус розкрила правду про таємне весілля з Робертом Паттінсоном05:05 • 8636 перегляди
Режисер культового фільму "Спека" Майкл Манн випадково підстрелив себе на стрільбищі в Лос-Анджелесі04:05 • 9252 перегляди
Вчені відтворили обличчя людини, яка жила 315 тисяч років тому: як виглядав один із найдавніших Homo sapiensPhoto03:05 • 10958 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Золото
Соціальна мережа
The New York Times

У Китаї не транслювали матч "Реала" після скандалу з Мбаппе

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Матч «Реала» не показали в Китаї після заяв Мбаппе, які сприйняли як неповагу до Мао Цзедуна. Футболіст, клуб і Ла Ліга вибачилися.

У Китаї не транслювали матч "Реала" після скандалу з Мбаппе

Матч мадридського "Реала" проти "Расінг Сантандер" цими вихідними не транслювали на китайському телебаченні та стримінгових платформах через негативну реакцію на заяви Кіліана Мбаппе, які частина китайських користувачів сприйняла як неповагу до Мао Цзедуна. Про це повідомляє видання Bloomberg, передає УНН.

Деталі

"Матч "Реал Мадрид" проти "Расінг Сантандер" не з'явився в програмі китайського державного мовника CCTV у неділю, а також не був знайдений на потоковій платформі Migu Video від China Mobile, яка володіє правами на трансляцію матчів іспанської ліги Ла Ліги в материковому Китаї. Інші матчі Ла Ліги, зіграні в неділю, залишилися доступними на Migu. Припинення трансляції сталося після суперечки минулого тижня, спричиненої заявами Мбаппе, які багато китайських користувачів мережі інтерпретували як неповагу до Мао, лідера-засновника сучасного Китаю. Наслідки швидко поширилися за межі соціальних мереж: китайське державне телебачення прибрало його матчі та рекламу, а великі китайські споживчі бренди розірвали зв'язки з гравцем", – пише видання.

За інформацією видання, Мбаппе, мадридський "Реал" і Ла Ліга минулого тижня вибачилися. Водночас поки невідомо, як довго триватиме негативна реакція та чи матиме вона тривалий вплив на комерційну привабливість футболіста в Китаї. До того ж, партнери Мбаппе, зокрема, On Holdings і Dior від LVMH - також видалили із соцмереж пов’язаний контент за участю гравця. 

"Китай залишається важливим і зростаючим ринком для європейських футбольних ліг, пропонуючи значні можливості для цифрової взаємодії з уболівальниками, споживчого мерчандайзингу та корпоративного спонсорства", – пише видання.

Нагадаємо

Невдалий жарт капітана збірної Франції та форварда мадридського "Реала" Кіліану Мбаппе коштував рекламних угод у Китаї та спричинив дипломатичну кризу у футбольному світі. Сказана фраза про мем із Мао Цзедуном обурила Пекін, через що вибачатися довелося не лише самому футболісту, а й керівництву всієї іспанської Ла Ліги.

Реакція на Мбаппе в Китаї спонукала до попередження знаменитостей28.10.26, 08:33 • 43508 переглядiв

Алла Кіосак

СпортСвітУНН Lite
Christian Dior
Bloomberg
Мао Цзедун