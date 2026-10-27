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Мем вийшов з-під контролю: у Китаї образилися на Мбаппе через жарти про Мао Цзедуна

Київ • УНН

 • 1354 перегляди

Китайські компанії розірвали рекламні угоди з Мбаппе через жарт про мем із Мао Цзедуном. Футболіст і Ла Ліга вибачилися.

Мем вийшов з-під контролю: у Китаї образилися на Мбаппе через жарти про Мао Цзедуна

Невдалий жарт капітана збірної Франції та форварда мадридського "Реала" Кіліану Мбаппе коштував рекламних угод у Китаї та спричинив дипломатичну кризу у футбольному світі. Сказана фраза про мем із Мао Цзедуном обурила Пекін, через що вибачатися довелося не лише самому футболісту, а й керівництву всієї іспанської Ла Ліги, пише УНН. 

Передісторія

У 2022 році Кіліан Мбаппе продовжив контракт із "ПСЖ" замість переходу в мадридський "Реал", проте тоді ЗМІ потрапила інформація, що клуб надав йому великі привілеї, зокрема, француз отримав вплив на трансферну політику клубу та призначення головних тренерів, через що було звільнено Маурісіо Почетіно та спортивного директора Леонардо. 

За це в соцмережах його жартома Мбаппе почали називати "диктатором", а також почали з’являтися у мережі жартівливі ролики, де Мбаппе зображений у військовій формі у якості диктатора. 

Мем набирав популярності після відставки Хабі Алонсо з "Реалу", яку, як зазначають ЗМІ, спровокували гравці на чолі з Мбаппе, а особливо мем набрав популярності під час Чемпіонату світу-2026, який проходив у США, Канаді та Мексиці. 

Також, окрім диктатора, Мбаппе порівнювали з китайським політичним лідером Мао Цзедуном. 

Що передувало скандалу

Нещодавно на під час підготовки до французького шоу The Bridge у Мбаппе запитали, який його улюблений мем. 

Мбаппе відповів: "Їх повно. Той, з якого я найбільше сміявся - це коли виклали відео "якогось чувака", я думаю, це китайський диктатор, і вони туди вставили моє... Я дуже часто використовую його з моїми друзями в мережі, на PlayStation". 

Висловлювання Мбаппе одразу викликало негативну реакцію з боку Китаю. Зокрема, китайський державний мовник CCTV також прибрав рекламу за участю Мбаппе, а декілька китайських компаній оголосили про припинення співпраці з футболістом. 

Фото: Трибуна.ua

Також виробник напоїв "Донпен", молочний гігант "Меннью" та виробник сиру "Мілкграунд" у вівторок опублікували схожі за змістом заяви, в яких повідомили про розірвання угод із футбольною зіркою, зазначивши, що виступають проти "будь-яких слів і дій, що зачіпають національні почуття".

Китайська футбольна асоціація заявила, що "подала рішучий протест" до "Реала" і вимагає, щоб і гравець, і футбольний клуб "опублікували публічне та офіційне вибачення".

Мбаппе приніс свої вибачення у соцмережі Х, написавши: "Під час недавнього інтерв’ю я відреагував на зображення мене, яке було поставлене в певній сцені. Це висловлювання було невдалим, і тепер я розумію, що воно образило багатьох людей у Китаї та в китайській спільноті по всьому світу. Я приношу свої вибачення всім тим, кого мої слова зачепили. Це абсолютно не було моїм наміром. Я маю глибоку повагу до китайського народу та його історії, і я щиро шкодую про це". 

У справу також втрутився президент Ла Ліги Хав’єр Тебас. 

LALIGA глибоко шкодує про образу, яку нещодавні коментарі Кіліана Мбаппе заподіяли китайським уболівальникам. Ці коментарі були висловлені як особиста думка і не відображають позицію LALIGA. У рамках нашої інституційної відповідальності ми приносимо вибачення від імені LALIGA та всіх її клубів

- йдеться у заяві ліги.

Хав’єр Тебас заявив: "Я хочу особисто вибачитися перед китайськими вболівальниками за завдану образу. Я глибоко поважаю Китай, його інституції та народ, і ціную довіру, з якою вони вже стільки років підтримують наш футбол. Як президент LALIGA, я беру на себе відповідальність співпрацювати з нашими клубами та гравцями, щоб посилити усвідомлення та повагу до різних культур. Ми хочемо розвивати ці відносини через конкретні дії та вживатимемо конкретних заходів, щоб запобігти повторенню подібних ситуацій у майбутньому. Ця обіцянка втілиться у протоколі щодо підвищення обізнаності та комунікації, який ми розробимо спільно з клубами та гравцями. Його впровадження доповнить роботу, яку ми вже проводимо разом із нашими партнерами та інституційними колегами в Китаї для вирішення цієї ситуації". 

Чому образився Китай

У травні 2018 року у Китаї набрав чинності спеціальний "Закон про захист героїв і мучеників", який забороняє очорнювати, ображати, або заперечувати справи та здобутки національних героїв і революційних лідерів, до яких першочергово належить Мао Цзедун. 

Згідно з законом, заборонено спростовувати офіційну версію історії революції, а інтернет-платформи та медіа зобов'язані негайно видаляти будь-який подібний контент та повідомляти про порушників у поліцію.

Мбаппе став обличчям нової серії EA Sports FC21.07.26, 19:55 • 4342 перегляди

Павло Башинський

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