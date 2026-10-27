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Мем вышел из-под контроля: в Китае обиделись на Мбаппе из-за шуток о Мао Цзэдуне

Киев • УНН

 • 8496 просмотра

Китайские компании расторгли рекламные соглашения с Мбаппе из-за шутки о меме с Мао Цзэдуном. Футболист и Ла Лига извинились.

Мем вышел из-под контроля: в Китае обиделись на Мбаппе из-за шуток о Мао Цзэдуне

Неудачная шутка капитана сборной Франции и форварда мадридского "Реала" Килиана Мбаппе стоила ему рекламных контрактов в Китае и спровоцировала дипломатический кризис в футбольном мире. Произнесённая фраза о меме с Мао Цзэдуном возмутила Пекин, из-за чего извиняться пришлось не только самому футболисту, но и руководству всей испанской Ла Лиги, пишет УНН. 

Предыстория

В 2022 году Килиан Мбаппе продлил контракт с "ПСЖ" вместо перехода в мадридский "Реал", однако тогда в СМИ попала информация, что клуб предоставил ему большие привилегии: в частности, француз получил влияние на трансферную политику клуба и назначение главных тренеров, из-за чего были уволены Маурисио Почеттино и спортивный директор Леонардо. 

За это в соцсетях его в шутку начали называть "диктатором", а также в сети стали появляться юмористические ролики, где Мбаппе изображён в военной форме в качестве диктатора. 

Мем набирал популярность после отставки Хаби Алонсо из "Реала", которую, как отмечают СМИ, спровоцировали игроки во главе с Мбаппе, а особенно мем стал популярен во время чемпионата мира-2026, проходившего в США, Канаде и Мексике. 

Также, помимо диктатора, Мбаппе сравнивали с китайским политическим лидером Мао Цзэдуном. 

Что предшествовало скандалу

Недавно во время подготовки к французскому шоу The Bridge Мбаппе спросили, какой у него любимый мем. 

Мбаппе ответил: "Их полно. Тот, над которым я смеялся больше всего, — это когда опубликовали видео с "каким-то чуваком", я думаю, это китайский диктатор, и туда вставили меня... Я очень часто использую его с моими друзьями в сети, на PlayStation". 

Высказывание Мбаппе сразу вызвало негативную реакцию со стороны Китая. В частности, китайский государственный телеканал CCTV также убрал рекламу с участием Мбаппе, а несколько китайских компаний объявили о прекращении сотрудничества с футболистом. 

Фото: Трибуна.ua

Также производитель напитков "Донпен", молочный гигант "Меннью" и производитель сыра "Милкграунд" во вторник опубликовали схожие по содержанию заявления, в которых сообщили о расторжении контрактов с футбольной звездой, отметив, что выступают против "любых слов и действий, затрагивающих национальные чувства".

Китайская футбольная ассоциация заявила, что "подала решительный протест" "Реалу" и требует, чтобы и игрок, и футбольный клуб "опубликовали публичные и официальные извинения".

Мбаппе принёс свои извинения в соцсети X, написав: "Во время недавнего интервью я отреагировал на изображение меня, помещённое в определённую сцену. Это высказывание было неудачным, и теперь я понимаю, что оно оскорбило многих людей в Китае и китайской общине по всему миру. Я приношу свои извинения всем тем, кого задели мои слова. Это абсолютно не было моим намерением. Я глубоко уважаю китайский народ и его историю и искренне сожалею об этом". 

В дело также вмешался президент Ла Лиги Хавьер Тебас. 

LALIGA глубоко сожалеет об оскорблении, которое недавние комментарии Килиана Мбаппе причинили китайским болельщикам. Эти комментарии были высказаны как личное мнение и не отражают позицию LALIGA. В рамках нашей институциональной ответственности мы приносим извинения от имени LALIGA и всех её клубов

- говорится в заявлении лиги.

Хавьер Тебас заявил: "Я хочу лично извиниться перед китайскими болельщиками за нанесённую обиду. Я глубоко уважаю Китай, его институты и народ и ценю доверие, с которым они уже столько лет поддерживают наш футбол. Как президент LALIGA, я беру на себя ответственность сотрудничать с нашими клубами и игроками, чтобы повысить осведомлённость и уважение к различным культурам. Мы хотим развивать эти отношения посредством конкретных действий и предпримем конкретные меры, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций в будущем. Это обещание будет реализовано в протоколе по повышению осведомлённости и коммуникации, который мы разработаем совместно с клубами и игроками. Его внедрение дополнит работу, которую мы уже проводим вместе с нашими партнёрами и институциональными коллегами в Китае для урегулирования этой ситуации". 

Почему обиделся Китай

В мае 2018 года в Китае вступил в силу специальный "Закон о защите героев и мучеников", который запрещает очернять, оскорблять, или отрицать дела и достижения национальных героев и революционных лидеров, к которым в первую очередь относится Мао Цзэдун. 

Согласно закону, запрещено опровергать официальную версию истории революции, а интернет-платформы и СМИ обязаны немедленно удалять любой подобный контент и сообщать о нарушителях в полицию.

Мбаппе стал лицом новой серии EA Sports FC21.07.26, 19:55 • 4342 просмотра

Павел Башинский

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