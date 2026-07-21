Мбаппе стал лицом новой серии EA Sports FC

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россия нанесла удар по складу ЮНИСЕФ, уничтожена помощь для украинских детей на 3,9 млн долларов - Лубинец

Армия рф атаковала "шахедом" здание Черниговского ТЦК и СП

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Кто финансирует кампании против государства? Глава Национальной ассоциации лоббистов указал на теневое финансирование влияния на органы власти и призвал к прозрачности

Силы обороны поразили МиГ-29 и "Панцирь-С1" на аэродроме "Халино" в Курской области - Генштаб

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