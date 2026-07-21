Мбаппе стал лицом новой серии EA Sports FC
Киев • УНН
Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе стал лицом новой серии футбольного симулятора EA Sports FC 27. Официальный трейлер новой части симулятора покажут 23 июля.
Нападающий сборной Франции и мадридского "Реала" Килиан Мбаппе стал лицом новой серии футбольного симулятора EA Sports FC 27, который выйдет в сентябре. Об этом сообщает EA Sports в Instagram, передает УНН.
Снова на обложке. Готов к новым свершениям. Килиан Мбаппе — главная звезда обложки FC27
Как отметили в EA Sports, официальный трейлер новой части симулятора разработчики покажут 23 июля, а владельцы Ultimate Edition получат возможность начать игру уже 17 сентября, почти за неделю до общего релиза.
Отметим, Мбаппе уже не впервые попадает на обложку серии игр EA Sports FC. Впервые 21-летний Мбаппе попал на обложку игры FIFA 21 сразу в трех версиях — Standard Edition, Champions Edition и Ultimate Edition.
После этого Мбаппе становился лицом обложки еще дважды подряд — в FIFA 22 и FIFA 23.
Также в FIFA 23 Мбаппе в версии Ultimate Edition появился на обложке вместе с игроком лондонского "Челси" Сэм Керр.
Напомним
Компания-производитель видеоигр Activision объявила полный график бета-тестирования Call of Duty: Modern Warfare 4, которое будет охватывать сразу несколько этапов доступа. Старт ранней бета-версии запланирован на 21 августа, сразу после трансляции Call of Duty: NEXT, во время которой разработчики проведут детальный обзор мультиплеерного контента. Ранний доступ продлится до 25 августа и будет открыт для тех, кто оформил предварительный заказ на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.