Реакція на Мбаппе в Китаї спонукала до попередження знаменитостей

Офіційна газета правлячої Комуністичної партії Китаю попередила, що світові знаменитості ризикують втратити свою комерційну привабливість у країні, якщо образять місцеву аудиторію. Це сталося на тлі того, як зростаюча негативна реакція на французьку футбольну зірку Кіліана Мбаппе чинить тиск на його партнерські відносини з брендами. Про це УНН пише з посиланням на Bloomberg.

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Мбаппе швидко вибачився у вівторок, 27 жовтня, за коментарі, які сприймаються як образа Мао Цзедуна, але критика продовжує поширюватися в китайських соціальних мережах. Два великі споживчі бренди материкового Китаю розірвали з ним зв'язки, державне телебачення Китаю блокувало його матчі, а деякі міжнародні спонсори видалили публікації зі спортсменом.

"Як тільки межа перетинається або громадськість ображається, весь гламур швидко розсіюється, і можна навіть зіткнутися з негативною реакцією, - йдеться в коментарі в середу в газеті People’s Daily. - Навчитися поважати різні країни та культурне походження - це важливий урок".

Зауваження Мбаппе були зроблені в інтерв'ю, у якому його попросили відреагувати на інтернет-мем про себе, який, здавалося, зображував Мао, батька-засновника сучасного Китаю. У своїх вибаченнях він назвав коментарі "необдуманими". Він грає на позиції нападника за мадридський "Реал", і Ла Ліга також вибачилася за образу, завдану китайським уболівальникам.

Ця суперечка підкреслює давній ризик для світових компаній та знаменитостей, які працюють у Китаї, де онлайн-гнів через ймовірні політичні чи культурні образи може швидко перерости у наслідки в комерційних відносинах. Такі компанії, як LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE та Lululelmon Athletica Inc., цього року зіткнулися з тим, що їхній бізнес у Китаї постраждав після ймовірних образ.

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"Швидкість вибачень від Мбаппе та Ла Ліги відображає розуміння того, що вони не могли дозволити собі пустити цю суперечку на самоплив, - сказала Шерон Адесола Девід, консультант агентства S&M. - Бізнес не може ставитися до Китаю просто як до ринку споживачів та доходів. Їм потрібно розуміти історичний та політичний контекст, у якому споживачі взаємодіють з їхніми брендами".

Здавалося, що негативна реакція в Інтернеті продовжилася навіть після вибачень Мбаппе. "Не все можна вирішити вибаченнями; деякі речі просто непрощенні", - написав один користувач у вівторок увечері на Weibo. У середу інший назвав його відповідь "усуненням наслідків, а не щирим каяттям".

Раніше китайські ЗМІ повідомляли, що Dior видалив деякі публікації, на яких зображений Мбаппе, давній амбасадор у світі.

Швейцарський бренд спортивного одягу On Holding AG видалив публікації, пов'язані з ним, зі свого китайського акаунту в соціальних мережах і не відповів на запит про коментар щодо нещодавно підписаного 10-річного партнерства з гравцем.

Акції материкових компаній Eastroc Beverage Group Co. та China Mengniu Dairy Co. залишилися незмінними в середині середи після того, як вони розірвали спонсорські зв'язки з Мбаппе. Компанії мали виправдання в цьому як з принципових, так і з комерційних міркувань, повідомляє People’s Daily.

Для китайських компаній безпосередня шкода може виявитися керованою, якщо вони швидко відреагують. Відновлення продажів Mengniu навряд чи буде зірвано негативними настроями громадськості щодо Мбаппе, враховуючи швидкі кроки компанії щодо припинення спонсорських зв'язків, написала аналітик споживчого бізнесу Bloomberg Intelligence Елейн Лай.

Однак, додала вона, цей помилковий крок "підкреслює ризики залежності від дорогих спонсорських послуг для просування бренду".

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