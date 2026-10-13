Китай обвалив продажі люксового гіганта LVMH

Фото: facebook.com/lvmh

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE цього тижня представила більш докладний аналіз поглиблення спаду ринку предметів розкоші в Китаї, повідомивши, що продажі на материковій частині країни в третьому кварталі впали на двозначне число відсотків, у той час як група з традиційно витрачаючими багато споживачами також скоротила продажі за кордоном. Про це УНН пише з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Слабкі витрати сприяли зниженню органічної виручки на 5% у сегменті Азії, за винятком Японії, єдиному регіоні, де у гіганта класу люкс спостерігалося зниження у річному обчисленні. Покупки китайських покупців за кордоном скоротилися на кілька відсотків, тоді як загальний попит покращився наприкінці кварталу, що завершився 30 вересня, повідомила аналітикам фінансовий директор Сесіль Кабаніс під час телефонної конференції.

Уповільнення економічного зростання в Китаї, яке тривалий час вважалося індикатором стану галузі, посилює сумніви у стійкості ширшого відновлення ринку предметів розкоші та може стати тривожним сигналом для конкурентів, включаючи власника Yves Saint Laurent, компанію Kering SA, та Hermès International SCA, які мають опублікувати свої фінансові результати, пише видання. Менше року тому Китай сприяв відновленню галузі, але погіршення економічних настроїв знову чинить тиск на витрати у сегменті товарів класу люкс.

"Потік новин у Китаї влітку не був особливо хорошим, - сказала Кабаніс. - Тому це справді вплинуло на позитивний настрій та створило короткострокову стриману обстановку у Китаї".

Попит на предмети розкоші в Китаї знижується в багатьох напрямках. Обережність споживачів на тлі загального економічного спаду стримує витрати всередині країни та підштовхує деяких покупців до дешевших місцевих брендів. У той же час недавнє ослаблення фондового ринку та посилення оподаткування закордонних активів чинять тиск на деяких із найбагатших споживачів країни.

"Усім зараз важко, - сказав Жак Ройзен, співзасновник шанхайської консалтингової компанії Foresight Performance Partners. - Портфель LVMH, як великої компанії, є галузевим індексом, та інші компанії, які торгують на біржі в сегменті предметів розкоші, не зможуть значно перевершити його".

Уповільнення попиту у Китаї контрастувало зі зростанням витрат американських покупців на кілька відсотків.

Louis Vuitton також зіткнувся з негативною реакцією громадськості після суперечки про товарний знак з місцевою мережею чайних магазинів Molly Tea, яка викликала критику в Китаї протягом кварталу, що посилило тиск на найбільший бренд LVMH. Кабаніс сказала, що, хоча важко кількісно оцінити вплив, споживчий опір завдав шкоди Louis Vuitton, принаймні на початку періоду.

Китайську чайну мережу зобов'язали виплатити Louis Vuitton $1,5 млн через логотип

Спад у Китаї відбувається на тлі загального зниження темпів відновлення ринку предметів розкоші, що стикається з тиском конфлікту на Близькому Сході та побоюваннями щодо вартості життя, що стримує витрати на товари та послуги по всьому світу.

Цей тиск вже відчувається у секторі предметів розкоші. Продаж 25 найбільших люксових брендів у Китаї впав більш ніж на 10% у липні, як раніше повідомляло Bloomberg. Це загрожує зірвати відновлення, що почалося менше року тому, коли бум на фондовому ринку, який підживлює штучний інтелект, допоміг оживити витрати на предмети розкоші.

Відновлене зростання виручки та прибутку на акцію LVMH цього року "стало нестабільним", на тлі того, як уповільнення темпів зростання в Китаї поглибилося у третьому кварталі, написали аналітики Bloomberg Intelligence Дебора Ейткен та Карін Піттон.

"Відбулися зміни у споживчому контексті Китаю, і це змушує нас активізувати наші зусилля щодо самодопомоги, - сказала фінансовий директор Кабаніс. - Нам потрібно зробити більше, але ми не припинили інвестувати в Китай".

Акції LVMH обвалилися на понад 8% на тлі сумнівів про відновлення у сегменті люксових товарів