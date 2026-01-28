Акції LVMH обвалилися на понад 8% на тлі сумнівів про відновлення у сегменті люксових товарів

facebook.com/lvmh

Акції LVMH різко впали в середу, на тлі того, як результати четвертого кварталу зруйнували сподівання інвесторів на швидке відновлення попиту на предмети розкоші, а ринок стурбований повільними продажами на критичному китайському ринку та обережними прогнозами генерального директора Бернара Арно, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Акції групи впали на цілих 8,2%, втративши 24 мільярди євро (28,76 мільярда доларів) від своєї ринкової капіталізації в певний момент. До 11:00 за Гринвічем (13:00 за Києвом) акції торгувалися з падінням на 6,4%.

Найбільший у світі конгломерат у сфері розкоші, власник брендів від Louis Vuitton до Tiffany та шампанського Moet & Chandon, є індикатором для галузі, і цей крок також знизив акції власника Gucci Kering, Moncler та Hermes на 2-5%.

"Якщо ключовий лідер на ринку буде трохи обережнішим на наступний рік, це, звичайно, кидає тінь на сегмент люксових товарів загалом", - сказала аналітик Barclays Керол Маджо.

Французька група заявила, що продажі в Китаї - головному ринку для LVMH та головному драйвері зростання для ширшого сегменту предметів розкоші - зросли в цьому кварталі. Але інвестори очікували більшого після оптимістичних коментарів щодо Китаю від Richemont та Burberry на початку цього місяця.

Хоча LVMH не надає даних про Китай як окремий ринок, на Азію, за винятком Японії, припадало 26% її доходів минулого року. Але продажі в регіоні зросли лише на 1% у четвертому кварталі з урахуванням валютних курсів.

Повернення LVMH до зростання в регіоні в третьому кварталі викликало надії на те, що тривалий спад у сфері предметів розкоші добігає кінця, що призвело до масового зростання акцій компаній класу люкс у жовтні.

Однак аналітик Morningstar Єлена Соколова сказала, що оптимізм, який підживлював це зростання, тепер стикається з більш складною реальністю.

"Інвестори просто починають хвилюватися, що для підтримки оцінок, яких вони досягли з середини 2025 року, потрібне відновлення. І, схоже, це не станеться найближчим часом", - сказала вона.

Крістофер Россбах, портфельний менеджер J. Stern & Co, яка володіє акціями LVMH, сказав, що вважає падіння акцій надмірною реакцією.

"Ми залишаємося впевненими, що відновлення LVMH продовжиться протягом 2026 року, підтримане креативним оновленням, новими ініціативами у роздрібній торгівлі та зростаючим споживчим попитом, особливо з боку Китаю", – сказав він.

Генеральний директор Арно обрав обережний тон на пресконференції після публікації результатів у вівторок і заявив, що LVMH продовжуватиме обмежувати свої витрати цього року.

"З огляду на триваючі геополітичні кризи, економічну невизначеність та політику деяких держав, включаючи нашу власну, яка є досить антибізнесовою... є підстави для обачності", – сказав він.

Продажі в ключовому підрозділі модного одягу та шкіряних виробів LVMH, який генерує основну частину прибутку, впали на 3% з урахуванням валютних курсів у четвертому кварталі, що є важливим періодом для покупок.

Маджо з Barclays сказав, що інвестори сподівалися, що підрозділ перевершить очікування.

За оцінками UBS, на китайських покупців, включаючи туристів за кордоном, припадає майже третина продажів у сегменті модного одягу та шкіряних виробів LVMH.

Операційна маржа компанії за рік знизилася до 22% з 23,1% у 2024 році, що зумовлено поєднанням американських мит, слабким доларом та уповільненням попиту.

Фінансовий директор Сесіль Кабаніс заявила, що для відновлення маржі буде потрібно подальше зростання продажів.

"Нам потрібне зростання, тому ми зосередимося на відновленні зростання і продовжимо контролювати наші витрати", - сказала вона на пресконференції.

Аналітики також зазначили, що різке зниження виручки на 9% у групі вин та спиртних напоїв LVMH викликає занепокоєння, попри те, що на цей бізнес припадає лише 6,6% від загального виторгу.

