Акции LVMH обвалились более чем на 8% на фоне сомнений в восстановлении сегмента люксовых товаров

Акции LVMH резко упали в среду на фоне того, как результаты четвертого квартала разрушили надежды инвесторов на быстрое восстановление спроса на предметы роскоши, а рынок обеспокоен медленными продажами на критическом китайском рынке и осторожными прогнозами генерального директора Бернара Арно, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Акции группы упали на целых 8,2%, потеряв 24 миллиарда евро (28,76 миллиарда долларов) от своей рыночной капитализации в определенный момент. К 11:00 по Гринвичу (13:00 по Киеву) акции торговались с падением на 6,4%.

Крупнейший в мире конгломерат в сфере роскоши, владелец брендов от Louis Vuitton до Tiffany и шампанского Moet & Chandon, является индикатором для отрасли, и этот шаг также снизил акции владельца Gucci Kering, Moncler и Hermes на 2-5%.

"Если ключевой лидер на рынке будет немного осторожнее на следующий год, это, конечно, бросает тень на сегмент люксовых товаров в целом", - сказала аналитик Barclays Кэрол Маджо.

Французская группа заявила, что продажи в Китае - главном рынке для LVMH и главном драйвере роста для более широкого сегмента предметов роскоши - выросли в этом квартале. Но инвесторы ожидали большего после оптимистичных комментариев относительно Китая от Richemont и Burberry в начале этого месяца.

Хотя LVMH не предоставляет данных о Китае как отдельном рынке, на Азию, за исключением Японии, приходилось 26% ее доходов в прошлом году. Но продажи в регионе выросли лишь на 1% в четвертом квартале с учетом валютных курсов.

Возвращение LVMH к росту в регионе в третьем квартале вызвало надежды на то, что длительный спад в сфере предметов роскоши подходит к концу, что привело к массовому росту акций компаний класса люкс в октябре.

Однако аналитик Morningstar Елена Соколова сказала, что оптимизм, который подпитывал этот рост, теперь сталкивается с более сложной реальностью.

"Инвесторы просто начинают волноваться, что для поддержания оценок, которых они достигли с середины 2025 года, требуется восстановление. И, похоже, это не произойдет в ближайшее время", - сказала она.

Кристофер Россбах, портфельный менеджер J. Stern & Co, которая владеет акциями LVMH, сказал, что считает падение акций чрезмерной реакцией.

"Мы остаемся уверенными, что восстановление LVMH продолжится в течение 2026 года, поддержанное креативным обновлением, новыми инициативами в розничной торговле и растущим потребительским спросом, особенно со стороны Китая", – сказал он.

Генеральный директор Арно выбрал осторожный тон на пресс-конференции после публикации результатов во вторник и заявил, что LVMH будет продолжать ограничивать свои расходы в этом году.

"Учитывая продолжающиеся геополитические кризисы, экономическую неопределенность и политику некоторых государств, включая нашу собственную, которая является довольно антибизнесовой... есть основания для осмотрительности", – сказал он.

Продажи в ключевом подразделении модной одежды и кожаных изделий LVMH, которое генерирует основную часть прибыли, упали на 3% с учетом валютных курсов в четвертом квартале, что является важным периодом для покупок.

Маджо из Barclays сказал, что инвесторы надеялись, что подразделение превзойдет ожидания.

По оценкам UBS, на китайских покупателей, включая туристов за рубежом, приходится почти треть продаж в сегменте модной одежды и кожаных изделий LVMH.

Операционная маржа компании за год снизилась до 22% с 23,1% в 2024 году, что обусловлено сочетанием американских пошлин, слабым долларом и замедлением спроса.

Финансовый директор Сесиль Кабанис заявила, что для восстановления маржи потребуется дальнейший рост продаж.

"Нам нужен рост, поэтому мы сосредоточимся на восстановлении роста и продолжим контролировать наши расходы", - сказала она на пресс-конференции.

Аналитики также отметили, что резкое снижение выручки на 9% в группе вин и спиртных напитков LVMH вызывает беспокойство, несмотря на то, что на этот бизнес приходится лишь 6,6% от общей выручки.

