Акции LVMH обвалились более чем на 8% на фоне сомнений в восстановлении сегмента люксовых товаров

15:19 • 1546 просмотра
Украина выразила протест Венгрии из-за ложных заявлений о вмешательстве в выборы
Эксклюзив
15:18 • 2726 просмотра
Конец старой модели Западного мира: почему Британия перезапускает отношения с Китаем
Эксклюзив
14:57 • 3056 просмотра
Доллар или евро: что больше влияет на цены в Украине, и что лучше выбрать для сбережений в иностранной валюте
14:19 • 13543 просмотра
Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется
11:48 • 16901 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Эксклюзив
10:05 • 23300 просмотра
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
09:51 • 27803 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в воронежской области рф и других объектов оккупантов
28 января, 08:35 • 26867 просмотра
Зеленский: Украина определила пункты для проработки в соглашении с США по послевоенному восстановлению, работа с командой Трампа идетVideo
Эксклюзив
28 января, 08:19 • 25085 просмотра
Ротавирус в Карпатах: кто в группе риска и стоит ли отказываться от отдыха
28 января, 03:48 • 27944 просмотра
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
Угроза существованию Шенгенской зоны: 70% европейцев выступают за возвращение национального контроля над границами28 января, 05:44 • 28175 просмотра
Испанское судно "спасло" танкер "теневого флота" под санкциями ЕС за перевозку российской нефти28 января, 06:22 • 25703 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 50187 просмотра
Сикорский призвал Маска ограничить Starlink для россиян: тот взорвался оскорблениями10:45 • 13242 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями10:59 • 18652 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями10:59 • 18930 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 50578 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 82232 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 62125 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 80231 просмотра
Акции LVMH обвалились более чем на 8% на фоне сомнений в восстановлении сегмента люксовых товаров

Киев • УНН

 • 862 просмотра

Акции LVMH упали на 8,2% из-за разрушения надежд инвесторов на быстрое восстановление спроса на предметы роскоши. Рынок обеспокоен медленными продажами на китайском рынке и осторожными прогнозами генерального директора Бернара Арно.

Акции LVMH обвалились более чем на 8% на фоне сомнений в восстановлении сегмента люксовых товаров
facebook.com/lvmh

Акции LVMH резко упали в среду на фоне того, как результаты четвертого квартала разрушили надежды инвесторов на быстрое восстановление спроса на предметы роскоши, а рынок обеспокоен медленными продажами на критическом китайском рынке и осторожными прогнозами генерального директора Бернара Арно, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Акции группы упали на целых 8,2%, потеряв 24 миллиарда евро (28,76 миллиарда долларов) от своей рыночной капитализации в определенный момент. К 11:00 по Гринвичу (13:00 по Киеву) акции торговались с падением на 6,4%.

Крупнейший в мире конгломерат в сфере роскоши, владелец брендов от Louis Vuitton до Tiffany и шампанского Moet & Chandon, является индикатором для отрасли, и этот шаг также снизил акции владельца Gucci Kering, Moncler и Hermes на 2-5%.

"Если ключевой лидер на рынке будет немного осторожнее на следующий год, это, конечно, бросает тень на сегмент люксовых товаров в целом", - сказала аналитик Barclays Кэрол Маджо.

Французская группа заявила, что продажи в Китае - главном рынке для LVMH и главном драйвере роста для более широкого сегмента предметов роскоши - выросли в этом квартале. Но инвесторы ожидали большего после оптимистичных комментариев относительно Китая от Richemont и Burberry в начале этого месяца.

Хотя LVMH не предоставляет данных о Китае как отдельном рынке, на Азию, за исключением Японии, приходилось 26% ее доходов в прошлом году. Но продажи в регионе выросли лишь на 1% в четвертом квартале с учетом валютных курсов.

Возвращение LVMH к росту в регионе в третьем квартале вызвало надежды на то, что длительный спад в сфере предметов роскоши подходит к концу, что привело к массовому росту акций компаний класса люкс в октябре.

Однако аналитик Morningstar Елена Соколова сказала, что оптимизм, который подпитывал этот рост, теперь сталкивается с более сложной реальностью.

"Инвесторы просто начинают волноваться, что для поддержания оценок, которых они достигли с середины 2025 года, требуется восстановление. И, похоже, это не произойдет в ближайшее время", - сказала она.

Кристофер Россбах, портфельный менеджер J. Stern & Co, которая владеет акциями LVMH, сказал, что считает падение акций чрезмерной реакцией.

"Мы остаемся уверенными, что восстановление LVMH продолжится в течение 2026 года, поддержанное креативным обновлением, новыми инициативами в розничной торговле и растущим потребительским спросом, особенно со стороны Китая", – сказал он.

Генеральный директор Арно выбрал осторожный тон на пресс-конференции после публикации результатов во вторник и заявил, что LVMH будет продолжать ограничивать свои расходы в этом году.

"Учитывая продолжающиеся геополитические кризисы, экономическую неопределенность и политику некоторых государств, включая нашу собственную, которая является довольно антибизнесовой... есть основания для осмотрительности", – сказал он.

Продажи в ключевом подразделении модной одежды и кожаных изделий LVMH, которое генерирует основную часть прибыли, упали на 3% с учетом валютных курсов в четвертом квартале, что является важным периодом для покупок.

Маджо из Barclays сказал, что инвесторы надеялись, что подразделение превзойдет ожидания.

По оценкам UBS, на китайских покупателей, включая туристов за рубежом, приходится почти треть продаж в сегменте модной одежды и кожаных изделий LVMH.

Операционная маржа компании за год снизилась до 22% с 23,1% в 2024 году, что обусловлено сочетанием американских пошлин, слабым долларом и замедлением спроса.

Финансовый директор Сесиль Кабанис заявила, что для восстановления маржи потребуется дальнейший рост продаж.

"Нам нужен рост, поэтому мы сосредоточимся на восстановлении роста и продолжим контролировать наши расходы", - сказала она на пресс-конференции.

Аналитики также отметили, что резкое снижение выручки на 9% в группе вин и спиртных напитков LVMH вызывает беспокойство, несмотря на то, что на этот бизнес приходится лишь 6,6% от общей выручки.

Трамп угрожает 200% пошлиной на французские вина и шампанское: в чем причина20.01.26, 10:42 • 3038 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
