08:19 • 3282 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
07:41 • 2918 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 25452 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 54938 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
19 января, 16:20 • 45712 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17 • 46253 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
19 января, 14:59 • 39896 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
19 января, 14:58 • 51259 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
19 января, 13:29 • 21979 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 59162 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Трамп угрожает 200% пошлиной на французские вина и шампанское: в чем причина

Киев • УНН

 • 310 просмотра

Дональд Трамп заявил, что введет 200% пошлину на французские вина и шампанское, чтобы заставить Эммануэля Макрона присоединиться к его инициативе "Совет мира". Франция намерена отклонить приглашение, а Трамп также пригласил в совет владимира путина.

Трамп угрожает 200% пошлиной на французские вина и шампанское: в чем причина

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет 200% пошлину на французские вина и шампанское, что, по его словам, подтолкнет президента Франции Эммануэля Макрона присоединиться к инициативе Трампа "Совет мира", направленной на разрешение глобальных конфликтов, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Когда репортер спросил о том, что Макрон заявил, что не присоединится к правлению, Трамп ответил: "Он это сказал? Ну, никто не хочет его, потому что он очень скоро покинет пост".

"Я введу 200% пошлину на его вина и шампанское, и он присоединится, но ему не обязательно присоединяться", - сказал Трамп.

На этом этапе Франция намерена отклонить приглашение присоединиться к инициативе, сообщил в понедельник источник, близкий к Макрону.

Изначально Трамп предложил создать "Совет мира", когда объявил в сентябре прошлого года о своем плане прекращения войны в Газе. Но приглашение, направленное мировым лидерам на прошлой неделе, очерчивает широкую роль в прекращении конфликтов во всем мире, пишет издание.

Согласно документу, с которым ознакомилось Reuters, проект устава, разосланный примерно 60 странам администрацией США, призывает членов внести 1 миллиард долларов наличными, если они хотят, чтобы их членство длилось более трех лет.

В воскресенье правительства осторожно отреагировали на приглашение Трампа, план, который, по словам дипломатов, может нанести ущерб работе ООН.

В понедельник Трамп также заявил, что пригласил главу кремля владимира путина стать членом "Совета мира". "Его пригласили", - подтвердил Трамп.

В кремле утверждают, что путин получил приглашение в "Совет мира" Трампа по Газе19.01.26, 12:50 • 3360 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Санкции
Владимир Путин
Reuters
Организация Объединенных Наций
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Франция
Соединённые Штаты