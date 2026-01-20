Трамп угрожает 200% пошлиной на французские вина и шампанское: в чем причина

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет 200% пошлину на французские вина и шампанское, что, по его словам, подтолкнет президента Франции Эммануэля Макрона присоединиться к инициативе Трампа "Совет мира", направленной на разрешение глобальных конфликтов, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Когда репортер спросил о том, что Макрон заявил, что не присоединится к правлению, Трамп ответил: "Он это сказал? Ну, никто не хочет его, потому что он очень скоро покинет пост".

"Я введу 200% пошлину на его вина и шампанское, и он присоединится, но ему не обязательно присоединяться", - сказал Трамп.

На этом этапе Франция намерена отклонить приглашение присоединиться к инициативе, сообщил в понедельник источник, близкий к Макрону.

Изначально Трамп предложил создать "Совет мира", когда объявил в сентябре прошлого года о своем плане прекращения войны в Газе. Но приглашение, направленное мировым лидерам на прошлой неделе, очерчивает широкую роль в прекращении конфликтов во всем мире, пишет издание.

Согласно документу, с которым ознакомилось Reuters, проект устава, разосланный примерно 60 странам администрацией США, призывает членов внести 1 миллиард долларов наличными, если они хотят, чтобы их членство длилось более трех лет.

В воскресенье правительства осторожно отреагировали на приглашение Трампа, план, который, по словам дипломатов, может нанести ущерб работе ООН.

В понедельник Трамп также заявил, что пригласил главу кремля владимира путина стать членом "Совета мира". "Его пригласили", - подтвердил Трамп.

В кремле утверждают, что путин получил приглашение в "Совет мира" Трампа по Газе