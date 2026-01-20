Трамп погрожує 200% митом на французькі вина і шампанське: у чому причина

Президент США Дональд Трамп заявив, що введе 200% мито на французькі вина та шампанське, що, за його словами, підштовхне президента Франції Еммануеля Макрона приєднатися до ініціативи Трампа "Рада миру", спрямованої на вирішення глобальних конфліктів, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Коли репортер запитав про те, що Макрон заявив, що не приєднається до правління, Трамп відповів: "Він це сказав? Ну, ніхто не хоче його, тому що він дуже скоро залишить посаду".

"Я введу 200% мито на його вина та шампанське, і він приєднається, але йому не обов'язково приєднуватися", - сказав Трамп.

На цьому етапі Франція має намір відхилити запрошення приєднатися до ініціативи, повідомило в понеділок джерело, близьке до Макрона.

Спочатку Трамп запропонував створити "Раду миру", коли оголосив у вересні минулого року про свій план припинення війни в Газі. Але запрошення, надіслане світовим лідерам минулого тижня, окреслює широку роль у припиненні конфліктів у всьому світі, пише видання.

Згідно з документом, з яким ознайомилося Reuters, проєкт статуту, розісланий приблизно 60 країнам адміністрацією США, закликає членів внести 1 мільярд доларів готівкою, якщо вони хочуть, щоб їх членство тривало більше ніж три роки.

У неділю уряди обережно відреагували на запрошення Трампа, план, який, за словами дипломатів, може зашкодити роботі ООН.

У понеділок Трамп також заявив, що запросив главу кремля володимира путіна стати членом "Ради миру". "Його запросили", - підтвердив Трамп.

