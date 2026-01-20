Трамп погрожує 200% митом на французькі вина і шампанське: у чому причина

$43.180.08
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
07:41 • 1860 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 24676 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 53598 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 44734 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 45509 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
19 січня, 14:59 • 39318 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
19 січня, 14:58 • 50122 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
19 січня, 13:29 • 21783 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 58277 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
"Прошу хліба": український пілот скинув жінці у Костянтинівці продукти з дронаVideo19 січня, 23:35
Нічна атака на Київ: у столиці вибухи та перебої зі світлом20 січня, 00:14
Київське метро змінює рух поїздів через складну енергетичну ситуацію03:37
Ворог атакує Україну крилатими ракетами: де зберігається загроза05:10
Низку областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго06:23
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo07:20
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється19 січня, 14:58
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 58283 перегляди
"Особисте так" Трампа, "Угода процвітання" та переговори: що вирішують у Давосі для України19 січня, 11:54
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає19 січня, 09:09
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Михайло Федоров
Емманюель Макрон
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Полтавська область
Японія
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto19 січня, 14:12
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
NASAMS

Трамп погрожує 200% митом на французькі вина і шампанське: у чому причина

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Дональд Трамп заявив, що введе 200% мито на французькі вина та шампанське, щоб змусити Еммануеля Макрона приєднатися до його ініціативи "Рада миру". Франція має намір відхилити запрошення, а Трамп також запросив до ради володимира путіна.

Трамп погрожує 200% митом на французькі вина і шампанське: у чому причина

Президент США Дональд Трамп заявив, що введе 200% мито на французькі вина та шампанське, що, за його словами, підштовхне президента Франції Еммануеля Макрона приєднатися до ініціативи Трампа "Рада миру", спрямованої на вирішення глобальних конфліктів, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Коли репортер запитав про те, що Макрон заявив, що не приєднається до правління, Трамп відповів: "Він це сказав? Ну, ніхто не хоче його, тому що він дуже скоро залишить посаду".

"Я введу 200% мито на його вина та шампанське, і він приєднається, але йому не обов'язково приєднуватися", - сказав Трамп.

На цьому етапі Франція має намір відхилити запрошення приєднатися до ініціативи, повідомило в понеділок джерело, близьке до Макрона.

Спочатку Трамп запропонував створити "Раду миру", коли оголосив у вересні минулого року про свій план припинення війни в Газі. Але запрошення, надіслане світовим лідерам минулого тижня, окреслює широку роль у припиненні конфліктів у всьому світі, пише видання.

Згідно з документом, з яким ознайомилося Reuters, проєкт статуту, розісланий приблизно 60 країнам адміністрацією США, закликає членів внести 1 мільярд доларів готівкою, якщо вони хочуть, щоб їх членство тривало більше ніж три роки.

У неділю уряди обережно відреагували на запрошення Трампа, план, який, за словами дипломатів, може зашкодити роботі ООН.

У понеділок Трамп також заявив, що запросив главу кремля володимира путіна стати членом "Ради миру". "Його запросили", - підтвердив Трамп.

У кремлі стверджують, що путін отримав запрошення до "Ради миру" Трампа щодо Гази19.01.26, 12:50

Юлія Шрамко

Новини Світу
Санкції
Володимир Путін
Reuters
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Франція
Сполучені Штати Америки