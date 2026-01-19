$43.180.08
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
07:13 • 12673 перегляди
Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico
18 січня, 11:31 • 27521 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58 • 49195 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 40234 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 73700 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 106841 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 47793 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 57167 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 60530 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
У кремлі стверджують, що путін отримав запрошення до "Ради миру" Трампа щодо Гази

Київ • УНН

 • 198 перегляди

Речник путіна дмитро пєсков заявив, що глава кремля володимир путін отримав запрошення увійти до "Ради миру" Дональда Трампа щодо Гази. Російська влада вивчає цю пропозицію.

У кремлі стверджують, що путін отримав запрошення до "Ради миру" Трампа щодо Гази

У кремлі стверджують, що глава кремля володимир путін отримав запрошення увійти до "Ради миру" президента США Дональда Трампа щодо Гази, про що заявив речник путіна дмитро пєсков, якого цитують росЗМІ, пише УНН.

Деталі

"Так, дійсно, президент путін також отримав дипломатичними каналами запрошення увійти до цього складу Ради миру", - сказав пєсков.

За його словами, російська влада "зараз вивчає" цю пропозицію.

"Сьогодні ми вивчаємо всі деталі цієї пропозиції. Сподіваємося на контакти з американською стороною, щоб прояснити всі нюанси", - зазначив пєсков.

Доповнення

16 січня Дональд Трамп оголосив про початок формування Ради миру, яка, згідно з його планом, керуватиме відновленням Гази та контролюватиме роботу тимчасової палестинської адміністрації.

Рада розпочне роботу після того, як до неї приєднуватиметься хоча б три держави. Про свою готовність взяти участь у його роботі вже заявили Катар, Угорщина та Казахстан. Запрошення до організації також отримали президент Аргентини Хав'єр Мілей та прем'єр Канади Марк Карні.

Юлія Шрамко

Новини Світу
Вибори в США
Володимир Путін
Марк Карні
Хав'єр Мілей
Аргентина
Дональд Трамп
Канада
Катар
Угорщина
Сектор Газа
Казахстан