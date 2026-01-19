У кремлі стверджують, що путін отримав запрошення до "Ради миру" Трампа щодо Гази

У кремлі стверджують, що глава кремля володимир путін отримав запрошення увійти до "Ради миру" президента США Дональда Трампа щодо Гази, про що заявив речник путіна дмитро пєсков, якого цитують росЗМІ, пише УНН.

Деталі

"Так, дійсно, президент путін також отримав дипломатичними каналами запрошення увійти до цього складу Ради миру", - сказав пєсков.

За його словами, російська влада "зараз вивчає" цю пропозицію.

"Сьогодні ми вивчаємо всі деталі цієї пропозиції. Сподіваємося на контакти з американською стороною, щоб прояснити всі нюанси", - зазначив пєсков.

Доповнення

16 січня Дональд Трамп оголосив про початок формування Ради миру, яка, згідно з його планом, керуватиме відновленням Гази та контролюватиме роботу тимчасової палестинської адміністрації.

Рада розпочне роботу після того, як до неї приєднуватиметься хоча б три держави. Про свою готовність взяти участь у його роботі вже заявили Катар, Угорщина та Казахстан. Запрошення до організації також отримали президент Аргентини Хав'єр Мілей та прем'єр Канади Марк Карні.