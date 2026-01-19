В кремле утверждают, что путин получил приглашение в "Совет мира" Трампа по Газе

В кремле утверждают, что глава кремля владимир путин получил приглашение войти в "Совет мира" президента США Дональда Трампа по Газе, о чем заявил пресс-секретарь путина дмитрий песков, которого цитируют росСМИ, пишет УНН.

Детали

"Да, действительно, президент путин также получил по дипломатическим каналам приглашение войти в этот состав Совета мира", - сказал песков.

По его словам, российские власти "сейчас изучают" это предложение.

"Сегодня мы изучаем все детали этого предложения. Надеемся на контакты с американской стороной, чтобы прояснить все нюансы", - отметил песков.

Дополнение

16 января Дональд Трамп объявил о начале формирования Совета мира, который, согласно его плану, будет руководить восстановлением Газы и контролировать работу временной палестинской администрации.

Совет начнет работу после того, как к нему присоединятся хотя бы три государства. О своей готовности принять участие в его работе уже заявили Катар, Венгрия и Казахстан. Приглашения в организацию также получили президент Аргентины Хавьер Милей и премьер Канады Марк Карни.