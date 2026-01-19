$43.180.08
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
Угрозы Трампа по поводу Гренландии заставляют Европу рассматривать альянс без США, с вариантом "коалиции желающих" с учетом мощи Украины - Politico
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
В кремле утверждают, что путин получил приглашение в "Совет мира" Трампа по Газе

Представитель путина дмитрий песков заявил, что глава кремля владимир путин получил приглашение войти в "Совет мира" Дональда Трампа по Газе. Российские власти изучают это предложение.

В кремле утверждают, что путин получил приглашение в "Совет мира" Трампа по Газе

В кремле утверждают, что глава кремля владимир путин получил приглашение войти в "Совет мира" президента США Дональда Трампа по Газе, о чем заявил пресс-секретарь путина дмитрий песков, которого цитируют росСМИ, пишет УНН.

Детали

"Да, действительно, президент путин также получил по дипломатическим каналам приглашение войти в этот состав Совета мира", - сказал песков.

По его словам, российские власти "сейчас изучают" это предложение.

"Сегодня мы изучаем все детали этого предложения. Надеемся на контакты с американской стороной, чтобы прояснить все нюансы", - отметил песков.

Дополнение

16 января Дональд Трамп объявил о начале формирования Совета мира, который, согласно его плану, будет руководить восстановлением Газы и контролировать работу временной палестинской администрации.

Совет начнет работу после того, как к нему присоединятся хотя бы три государства. О своей готовности принять участие в его работе уже заявили Катар, Венгрия и Казахстан. Приглашения в организацию также получили президент Аргентины Хавьер Милей и премьер Канады Марк Карни.

Юлия Шрамко

Новости Мира
Выборы в США
Владимир Путин
Марк Карни
Хавьер Милей
Аргентина
Дональд Трамп
Канада
Катар
Венгрия
Сектор Газа
Казахстан