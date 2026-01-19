В кремле утверждают, что путин получил приглашение в "Совет мира" Трампа по Газе
Киев • УНН
Представитель путина дмитрий песков заявил, что глава кремля владимир путин получил приглашение войти в "Совет мира" Дональда Трампа по Газе. Российские власти изучают это предложение.
В кремле утверждают, что глава кремля владимир путин получил приглашение войти в "Совет мира" президента США Дональда Трампа по Газе, о чем заявил пресс-секретарь путина дмитрий песков, которого цитируют росСМИ, пишет УНН.
Детали
"Да, действительно, президент путин также получил по дипломатическим каналам приглашение войти в этот состав Совета мира", - сказал песков.
По его словам, российские власти "сейчас изучают" это предложение.
"Сегодня мы изучаем все детали этого предложения. Надеемся на контакты с американской стороной, чтобы прояснить все нюансы", - отметил песков.
Дополнение
16 января Дональд Трамп объявил о начале формирования Совета мира, который, согласно его плану, будет руководить восстановлением Газы и контролировать работу временной палестинской администрации.
Совет начнет работу после того, как к нему присоединятся хотя бы три государства. О своей готовности принять участие в его работе уже заявили Катар, Венгрия и Казахстан. Приглашения в организацию также получили президент Аргентины Хавьер Милей и премьер Канады Марк Карни.