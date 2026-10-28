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Реакция на Мбаппе в Китае побудила к предупреждению знаменитостей

Киев • УНН

 • 3350 просмотра

После спорных комментариев Килиана Мбаппе китайские бренды расторгли с ним соглашения, а телевидение заблокировало трансляции его матчей.

Реакция на Мбаппе в Китае побудила к предупреждению знаменитостей

Официальная газета правящей Коммунистической партии Китая предупредила, что мировые знаменитости рискуют потерять свою коммерческую привлекательность в стране, если оскорбят местную аудиторию. Это произошло на фоне того, как растущая негативная реакция на французскую футбольную звезду Килиана Мбаппе оказывает давление на его партнёрские отношения с брендами. Об этом УНН пишет со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Мбаппе быстро извинился во вторник, 27 октября, за комментарии, воспринятые как оскорбление Мао Цзэдуна, однако критика продолжает распространяться в китайских социальных сетях. Два крупных потребительских бренда материкового Китая разорвали с ним связи, государственное телевидение Китая заблокировало трансляции его матчей, а некоторые международные спонсоры удалили публикации со спортсменом.

"Как только граница пересекается или общественность оказывается оскорблена, весь гламур быстро рассеивается, и можно даже столкнуться с негативной реакцией, — говорится в комментарии в среду в газете People's Daily. — Научиться уважать разные страны и культурное происхождение — это важный урок".

Замечания Мбаппе прозвучали в интервью, в котором его попросили отреагировать на интернет-мем о нём, который, по всей видимости, изображал Мао — отца-основателя современного Китая. В своих извинениях он назвал комментарии "необдуманными". Он играет на позиции нападающего за мадридский "Реал", и Ла Лига также извинилась за нанесённое китайским болельщикам оскорбление.

Этот спор подчёркивает давний риск для мировых компаний и знаменитостей, работающих в Китае, где онлайн-гнев из-за предполагаемых политических или культурных оскорблений может быстро перерасти в последствия для коммерческих отношений. Такие компании, как LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE и Lululelmon Athletica Inc., в этом году столкнулись с тем, что их бизнес в Китае пострадал после предполагаемых оскорблений.

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"Скорость извинений Мбаппе и Ла Лиги отражает понимание того, что они не могли позволить себе пустить этот спор на самотёк, — сказала Шерон Адесола Дэвид, консультант агентства S&M. — Бизнес не может относиться к Китаю просто как к рынку потребителей и доходов. Им необходимо понимать исторический и политический контекст, в котором потребители взаимодействуют с их брендами".

Казалось, что негативная реакция в интернете продолжилась даже после извинений Мбаппе. "Не всё можно решить извинениями; некоторые вещи просто непростительны", — написал один пользователь во вторник вечером на Weibo. В среду другой назвал его ответ "устранением последствий, а не искренним раскаянием".

Ранее китайские СМИ сообщали, что Dior удалил некоторые публикации, на которых изображён Мбаппе, давний амбассадор бренда.

Швейцарский бренд спортивной одежды On Holding AG удалил публикации, связанные с ним, со своего китайского аккаунта в социальных сетях и не ответил на запрос о комментарии относительно недавно подписанного 10-летнего партнёрства с игроком.

Акции материковых компаний Eastroc Beverage Group Co. и China Mengniu Dairy Co. оставались без изменений в середине торгового дня в среду после того, как они разорвали спонсорские связи с Мбаппе. Компании имели основания для этого как с принципиальной, так и с коммерческой точки зрения, сообщает People's Daily.

Для китайских компаний непосредственный ущерб может оказаться управляемым, если они быстро отреагируют. Восстановлению продаж Mengniu вряд ли помешают негативные общественные настроения в отношении Мбаппе, учитывая быстрые действия компании по прекращению спонсорских связей, написала аналитик потребительского бизнеса Bloomberg Intelligence Элейн Лай.

Однако, добавила она, этот ошибочный шаг "подчёркивает риски зависимости от дорогостоящих спонсорских услуг для продвижения бренда".

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Юлия Шрамко

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