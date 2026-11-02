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The New York Times

В Китае не транслировали матч "Реала" после скандала с Мбаппе

Киев • УНН

 • 650 просмотра

Матч «Реала» не показали в Китае после заявлений Мбаппе, которые восприняли как неуважение к Мао Цзэдуну. Футболист, клуб и Ла Лига извинились.

В Китае не транслировали матч "Реала" после скандала с Мбаппе

Матч мадридского "Реала" против "Расинг Сантандер" в эти выходные не транслировался на китайском телевидении и стриминговых платформах из-за негативной реакции на заявления Килиана Мбаппе, которые часть китайских пользователей восприняла как неуважение к Мао Цзэдуну. Об этом сообщает издание Bloomberg, передает УНН.

Детали

"Матч "Реал Мадрид" против "Расинга Сантандер" не появился в программе китайского государственного вещателя CCTV в воскресенье, а также не был найден на потоковой платформе Migu Video компании China Mobile, которая владеет правами на трансляцию матчей испанской лиги Ла Лиги в материковом Китае. Другие матчи Ла Лиги, сыгранные в воскресенье, остались доступными на Migu. Прекращение трансляции произошло после спора на прошлой неделе, вызванного заявлениями Мбаппе, которые многие китайские пользователи интернета интерпретировали как неуважение к Мао, лидеру-основателю современного Китая. Последствия быстро распространились за пределы социальных сетей: китайское государственное телевидение убрало его матчи и рекламу, а крупные китайские потребительские бренды разорвали связи с игроком", – пишет издание.

По информации издания, Мбаппе, мадридский "Реал" и Ла Лига на прошлой неделе извинились. В то же время пока неизвестно, как долго будет продолжаться негативная реакция и окажет ли она длительное влияние на коммерческую привлекательность футболиста в Китае. Кроме того, партнеры Мбаппе, в частности On Holdings и Dior от LVMH, также удалили из социальных сетей связанный с игроком контент. 

"Китай остается важным и растущим рынком для европейских футбольных лиг, предлагая значительные возможности для цифрового взаимодействия с болельщиками, потребительского мерчандайзинга и корпоративного спонсорства", – пишет издание.

Напомним

Неудачная шутка капитана сборной Франции и форварда мадридского "Реала" Килиана Мбаппе стоила рекламных контрактов в Китае и спровоцировала дипломатический кризис в футбольном мире. Произнесенная фраза о меме с Мао Цзэдуном возмутила Пекин, из-за чего извиняться пришлось не только самому футболисту, но и руководству всей испанской Ла Лиги.

Реакция на Мбаппе в Китае побудила к предупреждению знаменитостей28.10.26, 08:33 • 43515 просмотров

Алла Киосак

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